Stephen Colbert s’exprime sur le crash des Emmys de Conan O’Brien

Conan O’Brien a peut-être perdu sa chance de remporter un Emmy pour son talk-show de fin de soirée dimanche soir, mais le comédien a quand même réussi à voler la vedette lors de la cérémonie, au grand enthousiasme des fans sur les réseaux sociaux. Entre des moments de spontanéité comme se tenir debout pour saluer le président de l’Académie de télévision à ses expressions faciales impassibles captées par les caméras incitant les rires du public, O’Brien s’est avéré être un véritable charmeur pendant plus de trois heures de diffusion. Mais c’est son moment viral de s’écraser sur scène lors de la victoire de Stephen Colbert pour Outstanding Live Variety Special qui a amené les fans à se demander ce qui se passait avec le comédien bien-aimé. Heureusement, Colbert s’exprime et dissipe tout fourrage négatif rappelant un moment Kanye West et Taylor Swift sur la scène réconfortante.

Après que la victoire de Colbert soit devenue un moment digne d’un mème avec O’Brien sautant sur scène sans aucun contexte ni explication, l’animateur de talk-show de fin de soirée a admis à Entertainment Tonight que son ami de longue date n’avait rien planté. En fait, O’Brien, qui a terminé son propre talk-show en juin dernier, a été invité par Colbert au préalable à se joindre à eux s’ils avaient remporté l’honneur. “J’ai dit : ‘Pourquoi ne montes-tu pas sur scène avec nous si nous gagnons ?’ et il a dit : ‘Vraiment ?’ J’ai dit oui et il m’a dit : « OK, si vous changez d’avis, faites-le moi savoir. » Et il est venu ! Nous aimons Conan, et nous sommes honorés d’être des superfans.”

Lmao Conan O’Brien écrase l’acceptation de Stephen colbert Emmy #Emmys pic.twitter.com/eTAr1hgqdn – m (@4Mnee) 20 septembre 2021

Colbert a poursuivi en disant à l’Associated Press qu’O’Brien le rejoindre sur scène était le complément parfait à sa victoire aux Emmy. “C’est juste et approprié qu’il le fasse parce que Conan est – il est le mandarin de ce que nous faisons et il a été un ami formidable pour moi et vraiment un guide pour nous tous sur la façon d’être réfléchi et stupide, et physiquement ridicule et il n’y aura jamais personne d’autre comme lui et c’est un honneur extraordinaire de l’appeler un ami”, a-t-il déclaré.

Colbert, qui a remporté le prix pour son spécial, Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 a également abordé les moments viraux et mèmes dans les coulisses et a plaisanté pourquoi O’Brien n’était pas présent dans la salle de presse , célébrant la victoire avec les journalistes. “Conan serait là, mais j’ai dû le licencier dans les cinq dernières minutes. C’était une question budgétaire. COVID a très durement touché beaucoup de budgets et nous avons dû couper. Ils ont dit de couper en hauteur”, a plaisanté Colbert. “Ce fut un honneur de travailler avec lui et je suis sûr qu’il trouvera un poste quelque part.”