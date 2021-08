Stephen Curry a acheté ‘Bored Ape’ pour 180 000 $ Crypto new media

Alors que l’engouement pour le NFT continue de croître, l’icône des Golden State Warriors, Stephen Curry, a récemment dépensé 55 ETH d’une valeur d’environ 180 000 $ pour acheter Bored Ape, l’une des collections NFT actuellement à la mode sur Crypto Twitter.

Stephen Curry achète Rare Bored Ape NFT

Le double MVP détient désormais l’un des 10 000 singes qui existeront dans la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC). Fait intéressant, le singe a été vendu pour la première fois pour 0,68 ETH (2 210 $) et 1,5 ETH (4 875 $) il y a à peine trois mois avant que Curry ne l’achète pour plus de 80 fois son prix initial.

Les NFT des singes ennuyés ont plus de 170 caractéristiques différentes comme des tenues, des couvre-chefs, de la fourrure, des expressions faciales, etc. Chaque attribut a une probabilité d’occurrence donnée, et le singe de Curry possède certaines des caractéristiques les plus rares de la collection Bored Ape.

Son singe NFT a des yeux de zombie avec une fourrure bleue et porte un costume en tweed. Les “yeux de zombies” ont une rareté de 3%, alors que seulement 1% des singes qui s’ennuient ont des costumes en tweed. La rareté a déclenché plusieurs offres sur le singe de Curry, l’offre la plus élevée étant placée à 40 ETH (129 692 $).

Steph Curry. Source : SFChronique

Singe ennuyé vendu pour 1,3 million de dollars

Les NFT Bored Ape Yacht Club ont été parmi les arts numériques les plus vendus au cours des deux derniers mois, aux côtés de CryptoPunk et des ETHRocks à la mode qui vont jusqu’à 1,3 million de dollars.

Le projet BAYC a enregistré sa plus grosse vente au début du mois. La semaine dernière, quelqu’un a payé 400 ETH (1,3 million de dollars aux prix actuels) pour Bored Ape # 3749 sur OpenSea, et il est actuellement au prix de 1 500 ETH (4,8 millions de dollars).

Le singe a de multiples attributs souhaitables, mais les plus rares sont les yeux laser qui ont une rareté de 0,65% et une fourrure en or massif que l’on ne trouve que sur environ cinq singes de la collection.

Pendant ce temps, le projet a annoncé avant l’achat de Curry qu’il prendra un instantané de tous les singes ennuyés le 28 août à 16 h HE. Les détenteurs de singes recevront un largage de « sérum mutant » qui transformera éventuellement les singes ennuyés existants en singes mutants (NFT Breeding), selon la feuille de route de BAYC.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de SFChronicle

