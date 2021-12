Stephen Curry a humilié Landry Shamet avec un crossover

Le joueur des Golden State Warriors, Stephen Curry moqué et humilié le joueur des Suns, Landry honte avec un mortel croisement dans la NBA.

Stephen Curry a affronté son principal défenseur, Landry Shamet, lorsqu’il a effectué l’un des mouvements les plus meurtriers et les plus efficaces du basket-ball et l’un de ceux que Curry maîtrise le mieux sur le terrain avec un recul épique.

STEPH CURRY. ?? pic.twitter.com/HvfC2mjs0C – Hoop Central (@TheHoopCentral) 4 décembre 2021

A noter que le meneur vedette Stephen Curry est l’un des joueurs qui dominent le mieux le ballon en NBA aujourd’hui et fait partie de l’histoire de la NBA.

Les Golden State Warriors viennent de subir une énorme défaite contre les Phoenix Suns. Par conséquent, le match du vendredi soir 3 novembre est l’un des plus attendus de la saison en NBA.

Stephen Curry dans la nuit du vendredi 3 novembre contre les Suns pourrait devenir le joueur avec le plus de triples marqués dans l’histoire de la NBA en battant Ray Allen, alors qu’il a commencé le match à seulement cinq triples de l’établissement du corner avec plus de tirs que trois points.