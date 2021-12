Stephen Curry a la pire nuit de sa carrière en termes de pitchs

Guerriers de l’état d’or s’est heurté à un rival beaucoup plus coriace que prévu en Soleils de phénix, qui ont démontré au monde leur rôle de dominants dans l’actuelle NBA. La défense qu’ils ont subie Stephen Curry Cela a été spectaculaire, contribuant de manière très claire à ce que le grand meneur de jeu ait le pire match de sa carrière en termes de tir. Avec un total de 21 tirs sur le terrain, dont 14 triples, et seulement quatre marqués, dont trois de l’extérieur du périmètre, Curry a été absolument refusé et n’a pu éviter la défaite de son équipe.

Steph vient de vivre sa pire soirée de tir de sa carrière, y compris les séries éliminatoires (min 20 FGA). 12 points

3 CER

2 AST

4-21 FG

3-14 3P pic.twitter.com/EYYgriqMwZ – StatMuse (@statmuse) 1er décembre 2021