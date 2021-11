Stephen Curry connaît enfin une saison exceptionnelle en défense

Steph Curry est déjà l’un des plus grands buteurs, tireurs et joueurs de tous les temps, et comme nous le voyons cette année, il est au milieu d’une campagne MVP.

Mais ce n’est pas seulement à cause de son infraction. Nous devrions parler davantage des améliorations qu’il a apportées à l’autre bout du terrain.

N’oubliez pas que les Cleveland Cavaliers se sont fait un devoir d’exploiter la défense de Curry lors de la finale de la NBA 2015. Lorsque les Warriors ont disputé la finale de la Conférence Ouest contre le Thunder d’Oklahoma City en 2016, Russell Westbrook a ri lorsqu’on lui a posé des questions sur la défense de Curry. Les Houston Rockets ont ciblé Curry en défense lors des séries éliminatoires en 2018.

Même pas plus tard que l’année dernière, lorsque le partenaire commercial de LeBron James, Maverick Carter, a déclaré sans ambages que Curry ne pouvait pas jouer en défense.

Carter a probablement oublié qu’en 2016, la dernière fois que Curry a remporté le titre de joueur le plus utile de la ligue, Curry a mené la ligue à la fois pour les buts et les interceptions. Même s’il est un peu sous-dimensionné à 6 pieds 3 pouces et moins de 200 livres, il a en fait longtemps tenu bon sur la défensive du terrain.

À ce stade de sa carrière, cependant, il est physiquement plus fort que jamais et ajoute du muscle à son corps. Cela lui a permis de faire un pas en avant assez massif du côté défensif du parquet.

Stephen Curry explique s’il veut faire une équipe All-Defensive cette saison : « Si vous voulez commencer ce récit pour moi, s’il vous plaît, par tous les moyens. Je serai heureux de faire ma part pour essayer de faire de vous un prophète. » pic.twitter.com/lJ13j8mbjv – Mark Haynes (@markhaynesnba) 19 novembre 2021

Curry est enthousiaste à l’idée de gagner la considération de All-Defense, comme il l’a dit lors d’une conférence de presse jeudi soir. Bien qu’un peu surprenant, ce n’est en fait pas un objectif entièrement irréaliste.

Dans l’ensemble, selon dunksandthrees.com, le plus-moins défensif estimé de Curry se classe dans le 83e centile. Comparez cela à la saison dernière (34e centile) et vous verrez les progrès qu’il a réalisés.

Si vous deviez demander à l’ancien joueur défensif de l’année NBA Draymond Green sur les capacités défensives de Curry, voici ce qu’il dirait (via .):

« Les choses qu’il a (faites) de ce côté du ballon ont été incroyables. Les équipes essaieront de le poster, et il est trop [expletive] fort maintenant. Ils ne peuvent plus le poster. Il est devenu beaucoup plus rapide latéralement. Et surtout, il n’atteint plus tous les jeux. Donc sa croissance de ce côté du ballon (est significative). Mais parce qu’il a été si bon offensivement, personne n’en parle. Sa croissance de ce côté du ballon a été insensée.

Plus important encore, comme Green l’a expliqué, Curry ne commet tout simplement pas aussi souvent qu’il avait l’habitude de commettre des fautes contre ses adversaires. Il fait une faute sur un record en carrière de 1,9 pour cent des jeux d’équipe, selon Cleaning the Glass, ce qui est deux fois moins fréquent qu’il ne l’était lorsqu’il est entré dans la ligue pour la première fois.

De plus, comme l’a noté Green, les adversaires n’ont plus l’impression de pouvoir publier Curry up. À l’époque où Curry est entré pour la première fois dans la ligue il y a plus de dix ans, selon Synergy, 9,3% des possessions défendues par Curry étaient un post-up. Mais jusqu’à présent cette saison, ce taux n’est que de 4,9%.

Il est devenu un défenseur plus polyvalent et au cours des dernières saisons, il passe maintenant plus de temps à défendre les grands hommes qu’il ne le faisait plus tôt dans sa carrière.

NOUVEAU MOTS🚨 Steph Curry joue la défense ?? Si vous l’avez toujours suivi, ce n’est pas une surprise. Si c’est une nouvelle pour vous, alors bienvenue à la fête. Quoi qu’il en soit, il a montré quelque chose de différent en défense jusqu’à présent cette saison – comme pour prouver un point.https://t.co/N6J2GkKQKj – Joe Viray (@JoeVirayNBA) 17 novembre 2021

Joe Viray a récemment offert une explication solide et a mis cela en contexte pour nous (via SB Nation):

« Curry est habitué aux adversaires qui tentent de l’exploiter en défense. Il a presque toujours été traqué sans relâche sur les interrupteurs, ce qui lui donne beaucoup d’expérience pour essayer d’annuler les tentatives pour le faire basculer sur un décalage potentiel. Contre les Cleveland Cavaliers de LeBron James et les Houston Rockets de l’ère Harden, Curry a perfectionné une couverture et une récupération difficiles sur des écrans à balles impliquant James et Harden. Plusieurs batailles en séries éliminatoires entre Curry et ses rivaux ont aiguisé ses compétences en matière de prévention des décalages. »

Au cours de sa première campagne MVP en 2016, par Synergy, Curry n’a terminé que 2,7% de ses possessions défensives en défendant le gros lorsqu’il était en couverture de pick and roll. Cette saison, dans le schéma défensif intensif de Kerr, ce chiffre atteint désormais 16,2%.

Heureusement, il a tenu bon pendant ces occasions et les opposants ne le démolissent pas.

Steph Mutombo pic.twitter.com/5tcIttDRLG – Warriors sur NBCS (@NBCSWarriors) 6 novembre 2021

Il convient également de noter que Curry a bloqué un sommet en carrière de 0,8% des tirs adverses, y compris des blocs consécutifs contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Plus précisément, Curry fait en moyenne 0,66 blocs pour 100 possessions sur des tirs entre quatre et quatorze du panier, selon PBPStats. Avant cette saison, son record personnel était de 0,28 pour 100. En fait, il bloque actuellement les tirs à mi-distance six fois plus souvent cette saison qu’il ne l’a fait la saison dernière.

Il a rebondi sur 16,3% des paniers manqués de son adversaire, via Cleaning the Glass, ce qui le place dans le 85e centile de tous les meneurs. Pendant ce temps, son pourcentage de vol se classe dans le 75e centile pour tous les joueurs à son poste.

Même s’il ne défend pas toujours le meilleur joueur de l’autre équipe, ce qui peut limiter sa considération pour les honneurs NBA All-Defensive, il a excellé dans l’élimination de son homme. Il a défendu le gardien des Charlotte Hornets Terry Rozier pour environ 30 possessions le 3 novembre et Rozier a été limité à seulement 2 points tout en tirant 1 contre 6 depuis le terrain.

Golden State a actuellement la meilleure défense de la NBA – plus de trois points pour 100 possessions de mieux que toute autre équipe – et la note défensive de son équipe est meilleure lorsqu’il est au sol que lorsqu’il est absent.

Curry ne gagnera peut-être jamais de trophée pour ses efforts défensifs. Mais ce n’est pas ce qui compte.

