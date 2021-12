Stephen Curry dépasse Ray Allen en tant que meilleur homme à 3 points de la NBA

Ca fait un moment que Stephen Curry Il est le triple roi de la NBA. A partir d’aujourd’hui, il l’est également statistiquement, puisqu’il est devenu le joueur avec le plus de triples marqués dans l’histoire de la NBA, battant ray allen après avoir dépassé le chiffre de 2974 triples. Le dossier, dans le Madison Square Garden, en vue de Knicks de New York, j’arrive bientôt. Il restait 7 minutes et 33 secondes avant la fin du premier quart lorsque Don Stephen a branché le tourne-disque. Les Warriors ont rapidement commis une faute et ont demandé un temps mort pour que le joueur puisse profiter du moment.

« C’était une belle fin de semaine », a commenté la star de Guerriers de l’état d’or après le duel. « Ce qui a entouré l’obtention de ce numéro a été très spécial. Je savais que le Jardin allait répondre comme le site emblématique qu’il est. J’ai adoré la façon dont les fans ont célébré le moment avec moi. Je l’ai ressenti. Une fois que j’ai réussi. Je me suis senti bien, j’ai eu l’air bien. Comme à la maison « .

« Ce fut un moment spécial que j’ai chéri et dont je me souviendrai toute ma vie, en termes de ce que le décès de Ray signifie pour moi. Lui et Reggie Miller sont des gars que j’ai vu toute ma vie. Très spécial. »

le MOMENT Steph est entré dans l’histoire pic.twitter.com/ZT9KxBSHmI – Golden State Warriors (@warriors) 15 décembre 2021

La célébration

Après avoir atteint le record, Stephen Curry a fondu dans une longue étreinte avec Draymond Green et a ensuite eu un geste de complicité avec son père Dell Curry et a reçu les applaudissements de Madison. Puis il a reçu un câlin et les félicitations de Ray Allen et a pris une photo avec lui et Reggie Miller. Bel instantané avec les trois meilleurs triplists de l’histoire ensemble.

En ce qui concerne le jeu, les Warriors ont battu les Knicks 105-96 avec 5 triples et 22 points de Stephen Curry. La normalité revient désormais une fois le record tant attendu atteint.