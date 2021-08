Stephen Curry dépense 180 000 $ en œuvres d’art numériques

in

Stephen Curry génère des nouvelles à la fois sur et en dehors des courts. Être l’un des joueurs les plus transcendants de l’histoire, c’est ce qu’il a. On a beaucoup parlé récemment du divorce de vos parents ou de la question de savoir si Guerriers de l’état d’or Ils sont enfin revenus pour l’entourer de joueurs de qualité afin qu’il puisse se battre à nouveau pour un autre ring. La dernière en date est que 180 000 $ ont été dépensés pour une œuvre d’art numérique.

Le NFT en question est un singe généré automatiquement appelé Bored Ape Yacht Club. Fondamentalement, un singe ennuyeux. Curry’s a une fourrure bleue, des yeux de zombie et porte un costume en tweed. Fondamentalement, nous parlons d’émoticônes exclusives auxquelles seuls des millionnaires comme Steph Curry ont accès. Voici un exemple de ces singes ennuyeux :