Stephen Curry des Warriors achète Bored Apt Yacht Club NFT ⋆ .

Le joueur des Golden State Warriors, Stephen Curry, a acheté un singe à fourrure bleue pour 55 Ethereum, soit l’équivalent d’environ 180 000 $ américains.

Si vous n’avez jamais entendu parler d’un NFT à ce stade, je vais faire un rapide tour d’horizon pour vous. Un NFT est un jeton non fongible. Pour des termes simples, il s’agit essentiellement de détenir les droits sur les JPEG et les images en ligne. Le Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Cool Cats et NBA TopShot sont actuellement parmi les NFT les plus connus dans le monde de la cryptographie.

Le monde BAYC et crypto est en plein essor en ce moment. Plus tôt cette semaine, Visa a acheté le cryptopunk #7610.

Curry a acheté ce singe ennuyé :

#NBA Star Stephen Curry achète #Ethereum Bored Ape Yacht Club #NFT pour 180 000 $ Stephen Curry a payé 180 000 $ pour un singe ennuyé en tweed NFT et a rejoint le projet Discord. pic.twitter.com/9iUdlsaJEn – Signaux de Mars (@MarsSignals) 29 août 2021

Le plancher pour acheter un Bored Ape et rejoindre le «club» se situe autour de 24,99 Ethereum, soit environ 80 000 $ en fonction des frais et du prix d’Ethereum.

L’achat de ces NFT, c’est plus que l’achat d’un JPEG. Les communautés que ces NFT créent sont clairement une caractéristique de vente massive. Chaque projet NFT dont j’ai entendu parler parle toujours de la communauté de personnes qu’ils ont « rencontrer » parfois simplement à partir de leurs conversations discordes. Sans parler du fait que les premiers investisseurs récoltent vraiment les bénéfices de leurs entreprises.

Bien qu’il semble fou pour certains que quelqu’un dépense 180 000 $ pour une photo de singe, Curry pourrait facilement vendre son NFT demain pour au moins 500 000 $, ou peut-être plus de 1 000 000 $ maintenant puisque son nom est attaché au projet.

Comme la plupart des propriétaires d’un singe qui s’ennuie, Curry utilise maintenant sa photo comme photo Twitter.

Si quelqu’un a des NFT supplémentaires à partager, envoyez-les moi !

