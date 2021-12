Stephen Curry devient le meilleur joueur à 3 points de la NBA

15/12/2021

Stephen Curry est devenu mardi le meilleur buteur de la ligue. NBA au-delà de la ligne des 3 points en battant le record de tous les temps de Ray Allen et réalise son triple panier de 2 974 en début de match entre les Golden State Warriors et les New York Knicks.

Lorsque le match a commencé, Curry était à deux paniers de battre le record d’Allen, qui a pris sa retraite en 2014 alors qu’il jouait pour le Miami Heat avec 2 973 3 points à son actif. Au milieu de l’anticipation du Madison Square Garden de New York, Curry était impatient de se débarrasser de la pression pour dépasser Allen. Son premier tir contre les Knicks, une minute après le début du match, était un tir à 3 points parfaitement exécuté et le meneur des Warriors a montré sa satisfaction d’égaler le record d’Allen. Lors de la possession suivante, Curry a tenté le triple qui le mettrait au-dessus d’Allen, mais le ballon a refusé d’entrer. Curry n’essayait de nouveau que 3 minutes plus tard. Et cette fois, c’était le dernier.

Dès que le panier a atteint le tableau d’affichage, les Golden State Warriors ont demandé un temps mort afin que Curry puisse être félicité par toute l’équipe ainsi que par son père, Dell Curry. Père et fils se sont embrassés sur le terrain du Madison Square Garden et le meneur des Warriors a remis à son père le ballon avec lequel il avait battu le record d’Allen, un ballon qui a désormais une valeur incalculable.

Le nouveau record augmente la dimension de Curry comme l’un des grands joueurs de toute l’histoire de la NBA, le joueur qui a changé la façon dont les équipes abordent les matchs en raison de sa capacité à tirer à longue distance, parfois même à partir du logo du court central.