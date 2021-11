Stephen Curry donne à Jordan Poole un pass fantastique

Le joueur des Golden State Warriors, Stephen Curry lui a donné un énorme arrive de fantaisie à son partenaire Jordan poole dans la NBA contre Charlotte Hornets.

Dans le match le plus important entre les Golden State Warriors et Charlotte Hornets, le meneur vedette de la NBA, Stephen Curry Il a pu démontrer une fois de plus les grandes compétences qu’il a sur le terrain pour passer le ballon même sans regarder.

Stephen Curry a pu donner une passe à son coéquipier Jordan poole ne regardait pas vraiment quand un ballon pouvait être volé presque au milieu de terrain et Poople est allé seul au panier dans le NBA.

L’aide de Stephen Curry à Poople pourrait être considérée comme l’aide du match Golden State Warriors-Charlotte Hornets et l’une des meilleures de la saison car elle pourrait être complétée par un donqueo de Jordan Poole en NBA.

Cette saison, Stephen Curry totalise en moyenne 28 points, 6 rebonds et 6 passes décisives par match en NBA avec les Golden State Warriors.

Jordan Poole totalise cette saison 17 points, 2 rebonds et 3 passes décisives par match en NBA avec les Golden State Warriors.