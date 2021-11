Stephen Curry, enthousiasmé par ses Warriors : « Nous sommes très bons »

Guerriers de l’état d’or est actuellement l’équipe avec le meilleur bilan de la saison régulière 2021/22 de la NBA (à égalité avec l’Utah Jazz, 7-1, au sommet de la Conférence Ouest). Basée sur la meilleure défense des 18 dernières années vue dans la NBA elle-même, la franchise de San Francisco achève un début de campagne pratiquement imbattable.

De cela il est au courant Stephen Curry. La star des Warriors, qui affiche en moyenne 25,8 points, 7,0 rebonds et 6,8 passes décisives par match cette saison (et qui le laisse parmi les premières positions dans les conversations pour la course NBA MVP), a été très enthousiasmé par son équipe dans leurs dernières déclarations au presse.

Pour Curry, même s’il ajoute qu’il est vrai qu’ils ont eu un calendrier un peu plus « faisable » que celui des autres franchises, ces Golden State Warriors sont en mesure de ressusciter avant les deux dernières saisons, où la franchise était à son apogée. du classement.

« Nous sommes bons, plutôt bons en fait », a déclaré Stephen Curry. « J’aime où nous en sommes maintenant en tant qu’équipe. Je suis très excité. Nous sommes une bien meilleure version que les deux dernières saisons. C’est un fait, notre tâche est de continuer à le montrer tous les soirs. »

Un parcours difficile à travers la Conférence Est

Entre les sept prochains matchs du calendrier des Golden State Warriors, la franchise affrontera plusieurs des meilleures équipes de l’Est. Parmi eux, les Atlanta Hawks, les Chicago Bulls, les Charlotte Hornets et les Brooklyn Nets.

OH OUAIS pic.twitter.com/NPVvMZ0rPf – Golden State Warriors (@warriors) 6 novembre 2021