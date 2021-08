Stephen Curry est le golden boy

Le 25 juin 2009, les Golden State Warriors ont sélectionné Stephen Curry n°7 au repêchage. Ils n’avaient remporté que 35 % (29-53) des matchs la saison précédente, dans une séquence de treize sur quatorze en dehors des séries éliminatoires. La franchise a joué à Oakland, dans l’ancien Coliseum, et était évaluée à un peu plus de 300 millions de dollars. Un an plus tard, en 2010, un groupe dirigé par Joe Lacob, avec de l’argent et du pouvoir émanant des nouveaux géants de la technologie, a acheté les Warriors pour 450 millions.

En une décennie, la valeur avait augmenté de 1000%. Maintenant, selon le dernier rapport de Forbes, les Warriors valent 4,7 milliards. Déjà seulement derrière, en NBA, des Knicks (5 000) et devant les tout-puissants Lakers (4 600). Ils ont quitté Oakland et traversé le Bay Bridge pour s’installer dans le luxueux centre-ville de San Francisco, et ont remporté trois anneaux NBA (2015, 2017 et 2018) avec l’une des meilleures équipes de l’histoire du basket-ball. La principale raison, c’est Stephen Curry. Alors maintenant, à 33 ans, le meneur né à Akron dans le même hôpital de l’Ohio que LeBron James a signé une prolongation de son contrat actuel avec les Warriors : quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2026, et 215 millions de dollars supplémentaires.

Au total, il est garanti cinq ans avec un salaire de 261 millions. Et c’est toujours une grosse affaire pour les Warriors. LeBron l’a dit, justement, son ennemi juré du sport pendant les années où ils se sont affrontés lors de quatre finales NBA d’affilée : “Il mérite ce qu’on lui paie, même si c’est 400 millions.” Et il l’a dit en 2017, lorsque Curry a signé son premier méga-contrat : cinq ans et 201 millions.

Le curry est le premier joueur à signer deux contrats d’une valeur de plus de 200 millions de dollars chacun. L’actuel se trouve être celui avec la moyenne la plus élevée jamais enregistrée : environ 54 millions par an. Il est géré par Octagon, la même agence qui a remporté il y a sept mois Giannis Antetokounmpo le plus gros contrat en volume total jamais réalisé : cinq ans, 228 millions de dollars. Curry a 33 ans. Lorsqu’il mettra fin (avec 59,6 millions lors de la saison 2025-2026) à son lien actuel avec les Warriors, il en aura 38 et n’aura touché près de 473 millions que dans les contrats avec l’équipe de la Baie. Il dépassera LeBron, jusqu’à présent numéro 1 dans ce classement (il en a remporté 349 et en a 85 autres assurés jusqu’en 2023), devant Kevin Garnett (336 millions) et Kobe Bryant (324).

Les Warriors assurent la pérennité de leur grande référence, le génie sur lequel ils ont bâti un empire. Curry est une machine à gagner de l’argent… et pourtant un joueur unique, fascinant et dévastateur. La saison dernière, il a été le meilleur buteur de la NBA (32 points par soir), troisième du vote MVP (prix qu’il a remporté deux fois) et membre du Best Quintet. Il a signé la meilleure moyenne de triples par match de l’histoire (5,3) et n’a pas battu (fait 337) le total de triples (le sien : 402) car il a disputé 63 matchs en une saison réduite par la pandémie. Dans le prochain, il surpassera également Ray Allen dans le total historique. Le gardien légendaire a marqué 2 973 en 1 300 matchs (2,3 en moyenne). Curry mène 2832 à 762 (3,7). D’un autre monde.

Comme votre nouveau salaire, vous avez fait les réseaux sont remplis de calculs sur les sommes énormes impliquées dans ce que vous recevrez la base légendaire des Warriors :

Les comptes avec les chaussettes sont clairs… et tonitruants : Curry gagnera 53,7 millions de dollars par an, 147 159 dollars par jour. Et 6 132 par heures. Et 102 par minute, et 1,70 par seconde…