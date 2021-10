Stephen Curry et Draymond Green bouleversés par le dernier mouvement de Warriors?

Les Golden State Warriors sont évidemment toujours en train de bricoler leur alignement, mais une décision récente semble être allée à l’encontre des souhaits de Stephen Curry et Draymond Green.

Depuis des semaines maintenant, le dernier créneau disponible des Warriors fait l’objet de nombreuses spéculations.

Curry avait commenté à qui il voulait le voir aller, et tous les signes semblaient pointer dans une direction.

Puis, soudainement, tout a changé.

Après la finale de pré-saison de Golden State, l’équipe a libéré quatre joueurs. Parmi ces joueurs : Avery Bradley.

Malgré les approbations de Curry et de Green, le vétérinaire de 11 ans n’a pas pu obtenir de place sur la liste.

« En libérant Avery Bradley, les Warriors ont dû contrecarrer les souhaits de leurs meilleurs joueurs », a rapporté Marcus Thompson II de ..

« Stephen Curry et Draymond Green faisaient partie d’un groupe de fervents défenseurs du maintien de Bradley. Le joueur de près de 31 ans qui entame sa 12e saison n’a pas semblé particulièrement percutant lors de sa course de pré-saison. Mais ceux qui favorisaient Bradley n’étaient pas du tout préoccupés par l’apparence d’un vétéran éprouvé en pré-saison. Au lieu de cela, ils considéraient Bradley comme quelqu’un avec la crédibilité nécessaire pour aider leurs espoirs de se qualifier pour les séries éliminatoires. »

Tout au long de sa brève course avec les Warriors, Bradley a obtenu une moyenne de 4,2 points avec 38,9% de tirs au sol en 12,7 minutes par sortie. Pas de statistiques exceptionnelles, évidemment – ​​mais rien de terrible non plus.

L’emplacement final de l’alignement des Warriors a été au centre de nombreuses controverses. Entre la raison pour laquelle l’équipe a largué Isaiah Thomas et maintenant cela, ce n’est qu’un problème après l’autre.

Il sera intéressant de voir où vont toutes les parties impliquées à partir d’ici. Golden State sera-t-il vraiment capable de trouver quelqu’un de mieux que Bradley pour occuper cette dernière place dans la liste? Le temps nous le dira.

