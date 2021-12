Stephen Curry et Kevin Durant, les meilleurs de la NBA

Il a quitté le mois de novembre et avec lui, deux vieilles connaissances se sont démarquées des autres dans le NBA.

Stephen Curry, élément de la Guerriers de l’état d’or, et Kevin Durant, des Filets de Brooklyn, ont été choisis comme les joueurs du mois dans le Conférence Ouest et est, respectivement.

Il s’agissait de la première reconnaissance que la ligue accordait au cours de la saison en cours, depuis le début du cours le 19 octobre, ils ont donc décidé d’ajouter ces 11 jours au mois de novembre.

Curry a été décisif pour que les Warriors partagent avec les Suns le meilleur bilan de la saison, grâce à ses 18 victoires et 3 défaites. Le tireur d’élite totalise en moyenne 27,8 points, 6,6 passes décisives, 5,7 rebonds et 1,8 interceptions par match.

Les joueurs Kia NBA du mois d’octobre et de novembre ! #KiaPOTM Ouest : Stephen Curry (@guerriers)

Est : Kevin Durant (@BrooklynNets) pic.twitter.com/VxyerjuYTu – NBA (@NBA) 2 décembre 2021

Les autres joueurs occidentaux qui étaient dans la conversation étaient : Devin Booker (Suns), Luka Doncic et Kristaps Porzingis (Mavericks), Paul George (Clippers), Nikola Jokic (Nuggets), Ja Morant (Grizzlies) et Karl-Anthony Towns (Loups des bois).

En tant que « Durantula », le leader des Nets 15-6, leader de la Conférence Est, a également connu un début de saison dominant.

Dans son cas, il est le meilleur buteur de la NBA avec une moyenne de 28,6 points par match. Ce chiffre est soutenu par 7,5 rebonds et 5,6 passes décisives.

Pour la 15e fois de sa carrière légendaire et pour la première fois en tant que Brooklyn Net… Kevin Durant est votre JOUEUR DU MOIS pic.twitter.com/b8A5wk4WbP – Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2 décembre 2021

D’autres personnalités de l’Est qui pourraient être reconnues étaient : Jarrett Allen et Darius Garland (Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), LaMelo Ball (Hornets), DeMar DeRozan et Zach LaVine (Bulls), Tyrese Maxey (76ers) et Trae Young ( faucons).

AUTRES REMERCIEMENTS

La NBA a également statué sur d’autres honneurs dès le premier mois de la saison, nommant les recrues Josh Giddey (Thunder) et Evan Mobley (Cavaliers) comme les meilleurs de leur conférence respective.

Alors que Monty Williams (Suns) et Billy Donovan (Bulls) étaient les entraîneurs les plus en vue.