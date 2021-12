Stephen Curry et Kevin Durant nommés joueurs NBA du mois

03/12/2021 à 05:00 CET

. / Los Angeles

Stephen Curry des Golden State Warriors et Kevin Durant des Brooklyn Nets ont été choisis par la NBA comme joueurs du mois respectivement à la Conférence Ouest et à la Conférence Est. Étant donné que la saison NBA a commencé le 19 octobre, les prix du premier joueur du mois pour l’année universitaire 2021-2022 ont été décernés pour les performances de ces derniers jours d’octobre et pour tout le mois de novembre.

Curry était la clé pour que les Warriors aient désormais le meilleur bilan de la ligue aux côtés des Phoenix Suns (18-3), l’équipe avec laquelle ils partagent le leadership de l’Ouest. Le meneur a récolté en moyenne 27,8 points, 6,6 passes décisives, 5,7 rebonds et 1,8 interceptions par match entre octobre et novembre. De son côté, Durant a mené les Nets au sommet de l’Est (15-6). L’attaquant est actuellement le meilleur buteur de la ligue avec 28,6 points par match. Durant a également enregistré en moyenne 7,5 rebonds et 5,6 passes décisives par match et son objectif a brillé avec un excellent tir de 53,9% sur le terrain.

La NBA a détaillé dans un communiqué qu’en Occident étaient également candidats au prix du joueur du mois Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic et Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks), Paul George (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ) , Ja Morant (Memphis Grizzlies) et Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves). A l’Est, Jarrett Allen et Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), DeMar DeRozan et Zach LaVine (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ont été nominés sans remporter le prix et Trae Young (Atlanta Hawks).

En revanche, la NBA a annoncé les premières distinctions de recrue du mois de cette saison, qui étaient pour Josh étourdit du Thunder d’Oklahoma City dans l’Ouest et pour Evan mobley des Cleveland Cavaliers dans l’Est.

Monty William, entraîneur des Phoenix Suns qui ont une séquence extraordinaire de 17 victoires consécutives, a été choisi entraîneur du mois à l’ouest, tandis que Billy donovan, l’entraîneur des Chicago Bulls (14-8), a reçu la même reconnaissance dans l’Est.