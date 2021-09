Stephen Curry et la possibilité de battre son propre record de 3 points cette saison

Stephen Curry continué à rendre hommage au basket-ball la saison dernière et à faire Guerriers de l’état d’or se battra pour être en séries éliminatoires jusqu’au dernier moment. Ses performances individuelles sont anthologiques et il bat le record de triples marqués en un seul mois, avec 96. Il n’est pas exclu qu’il cherche avidement à étendre cette marque et à atteindre la centaine, ce qui constituerait un tournant historique dans la NBA. En attendant le début de la saison, il ne reste plus qu’à savourer son exploit de l’an dernier.

96 triples en un seul mois, un record absolu en NBA – Qui cela peut-il bien être? ————– ———- –pic.twitter.com/6a5bp6hzio – NBA Latam (@NBALatam) 20 septembre 2021