Stephen Curry et les dix meilleurs triplists de l’histoire

Stephen Curry

Le meilleur a déjà le palmarès qui lui manquait. Il avait le total NBA, mais le plus emblématique qu’il n’avait toujours pas obtenu. Le fait que la NBA compte la saison régulière et les éliminatoires séparément signifiait que Curry n’était toujours pas le premier sur la liste des meilleurs buteurs de longue distance de la phase régulière, mais maintenant il l’est. La liste des jalons auxquels le joueur né à Akron s’est habitué (plus de triples en une seule saison, plus de matchs d’affilée faisant au moins un triple, plus de triples en un seul « playoffs », leader des hits du triple en six saisons et pourcentage de leader depuis 3 points en quatre saisons, champion de League Contest deux fois) c’est dingue, mais ce qui durera certainement plus longtemps que ça, c’est le sentiment qu’avec ces Steve Kerr Warriors, il a révolutionné le jeu du basket-ball. Les trois-points sont lancés à huit et neuf mètres parce qu’il l’a popularisé.