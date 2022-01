Stephen Curry et une séquence de défaites qui pourraient lui coûter le MVP

Depuis le début de la saison NBA, l’un des meilleurs candidats pour remporter le prix individuel le plus pertinent du championnat est et sera Stephen Curry. La base de Guerriers de l’état d’or est devenu un candidat évident pour Mvp grâce à sa facilité à marquer des points et à commander son équipe en tant que leader de la Conférence Ouest et le meilleur bilan de toute la ligue.

Cependant, Stephen Curry a aussi eu la chance de ne pas entrer dans les protocoles Covid-19, en plus d’avoir été assez respecté pour d’éventuels problèmes physiques. Mais tout n’est pas rose à La Bahía, et bien que l’équipe reste en tête du classement, les performances de certains de ses meilleurs joueurs ont décliné.

Une séquence de défaites difficile à comprendre

Le meneur de jeu a ajouté deux matchs avec de très mauvaises statistiques NBA et toutes les alarmes ont été allumées autour de la figure du meneur de jeu. Sa mauvaise performance peut avoir une explication basée sur des problèmes physiques, des désagréments qui ont été mentionnés par Steve Kerr lors de la conférence de presse après le match des Golden State Warriors contre les Dallas Mavericks.

Sans aucun doute, une séquence de défaites en termes de précision de tir qui pourrait coûter le MVP à un joueur vraiment obsédé par la possibilité d’ajouter son troisième prix. Tout cela si l’on tient compte du fait que les joueurs aiment Kevin Durant, Joel Embiid ou Donovan Mitchell Ils offrent des compétences incroyables sur la piste.

Sera-ce un nid de poule spécifique et le meneur de jeu continuera à diriger ses Warriors ou serons-nous confrontés à un problème structurel qui dure dans le temps ?