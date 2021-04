Stephen Curry établit un nouveau record de 3 points avec 85 en un mois

26/04/2021 à 9h12 CEST

La base Stephen Curry a récolté 37 points, dont sept 3, qui ont aidé les Golden State Warriors à battre les Sacramento Kings 117-113.

Les triples de Curry lui ont permis d’accumuler 85 à ce jour en avril pour établir un nouveau record NBA en seulement un mois de compétition. La nouvelle marque de Curry a surpassé celle de la garde James Harden des Brooklyn Nets quand il a atteint 82 ans en novembre 2019, puis en tant que joueur de la Houston Rockets.

Draymond Green, quant à lui, a signé un double-double de 14 rebonds avec 13 passes décisives en plus de marquer huit points après avoir frappé 4 des 5 tirs du terrain, dans la quatrième victoire consécutive que les Warriors ont remporté dans leur domaine.

La victoire a également permis aux guerriers de se défoncer avec 31-30 marque mondiale gagnante cela les maintient à la dixième place, mais maintenant à égalité avec les San Antonio Spurs, neuvième, au classement de la Conférence Ouest.

Pouvoir en avant Harrison Barnes a réalisé 23 points et sept rebonds contre son ancienne équipe et le garde des Bahamas Buddy hield il a marqué 25 points en tant que leader des Kings.

Le centre de Sacramento, Holmes, est revenu après une absence de cinq matchs et a contribué avec 11 points et cinq rebonds, ce qui n’a pas empêché la défaite des Kings (24-36), qui s’éloignent de plus en plus des positions qui donnent accès à les éliminatoires.