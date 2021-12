Stephen Curry établit un record pour le Madison Square Garden

« Je vais lui donner du repos demain. » Steve Kerr a plaisanté sur le problème autour duquel les jeux des Warriors tournent depuis une semaine : le record de Stephen Curry. Celui-ci reste à deux. Le prochain match est au Madison Square Garden, le pavillon le plus important de la NBA et dans lequel ce sera, sauf surprise, la chute de cette triple marque en phase régulière que Ray Allen a laissée en 2973. Peut-être que je suis trop pour tout le monde. « Il fait de gros efforts et ce sera un soulagement quand il le cassera, pour l’équipe et pour lui », a ajouté l’entraîneur. Se pourrait-il que le record éclipse une partie du jeu ? Contre les Pacers (5/15), comme contre les Sixers (3/14) lors du match précédent, les pourcentages n’honorent pas un tireur de la fiabilité de Curry, contrairement à la visite en Indiana ils ont pris la victoire dans la poche même si elle était dans le dernier souffle. Par coïncidence, ce qui est arrivé avant le panier gagnant de Kevon Looney était un triple premier et un lay-up après Curry. Chacun tirera ses conclusions. est 100-102 Il sert à mettre le 22e dans le casier des Warriors, qui contre certains Knicks dans la surface pourraient facilement profiter d’un autre moment historique de leur joueur le plus important.

Il a été difficile pour Curry (26 ans) de s’échauffer, également pour les Warriors. Le rival a besoin de remonter des positions à l’Est s’il ne veut pas sortir les chars et commencer à perdre, ce qui n’est pas exclu puisqu’il a mis ses étoiles en vente sur le marché. Ce sont les Pacers qui ont ouvert le premier écart du match, un petit écart d’environ cinq points. Sabonis (30) a dominé les attaques statiques en recevant au poste bas du côté droit et son équipe a bien progressé au premier quart-temps. Dans la seconde, c’est un 0-12 qui a détruit la domination des locaux qui, malgré cela, ont terminé cette période avec un avantage et sont allés aux vestiaires avec un +8 valide.

Encore une fois dans le troisième, s’effondrer d’abord et jaillir après Indiana. L’équipe de Kerr était plus douce sur les contacts et plus lente sur la défense contre la pénétration. Il a souffert avec le rythme. Le script serait répété dans la quatrième période. Looney (14) les a maintenus dans le match dans les premières minutes de ce set décisif et finirait par donner la victoire à son équipe avec un panier improbable en retour après un rebond offensif touché par trois mains. Un jeu de Brogdon (25) a laissé les Pacers +5 avec une minute et demie à jouer, mais Curry a activé pour frapper un 3 points au visage du Lituanien, puis un lay-up pour battre Myles Turner. Avec cela et avec une possession finale chaotique dans laquelle personne n’a tiré un coup de feu, la nuit était finie, serrée et résolue de cette manière.