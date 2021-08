Stephen Curry étudie Tom Brady pour prolonger sa carrière

Si nous parlons de longévité et de succès dans le sport dans le monde entier, le nom qui se démarque des autres est celui de Tom Brady, celui du quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers, qui à 44 ans continue d’être l’un des meilleurs au monde dans son sport. Il n’est donc pas surprenant que Stephen Curry, qui à 33 ans est encore loin de Brady mais accumule déjà des ressorts, s’est penché sur le joueur de la NFL pour essayer de prolonger sa carrière aussi longtemps qu’il le peut, en étant capable de donner le meilleur de lui-même dans Guerriers de l’état d’or (ou ailleurs).

Le Curry moyen, dans des déclarations faites à son compatriote Monte Poole sur NBC Sports Bay Arena, a déclaré qu’il avait contacté le mari de Gisele Bündchen pour connaître ses “secrets”:

“Bien sûr que je le fais. Je lui en ai parlé personnellement. Il est à un point en ce moment où il peut regarder en arrière et en parler avec une certaine autorité et expérience.”

Steph Curry a déclaré qu’il avait parlé à Tom Brady pour obtenir des conseils sur la prolongation de sa carrière aussi longtemps que possible : “Je veux jouer jusqu’à la fin de la trentaine, il s’agit de vivre dans l’instant, de ne pas aller trop vite et de ne pas me mettre trop de pression.” Il y a Steph depuis un moment —— pic.twitter.com/4OTIgl7xB2 – GSWL (@WarriorsLatam_) 24 août 2021

La méthode Brady

C’est ainsi que Curry explique ce que Brady lui a dit à propos de sa “méthode” : la clé est que lorsqu’il était au début, au milieu et à la fin de la trentaine, il pensait toujours la même chose qu’aujourd’hui : « J’ai encore deux ans à l’intérieur de moi, alors restez ‘. Et puis tu te lèves et tu n’arrêtes pas de répéter ça au cours des deux prochaines années. Et ainsi de suite.”

Stephen Curry a 33 ans et affronte désormais sa 13e saison en NBA après avoir été le meilleur buteur la saison dernière. Brady vient de remporter une victoire au Super Bowl à 43 ans et entame sa 22e saison dans la NFL. Presque rien… On verra combien de temps ils nous durent.