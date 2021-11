Stephen Curry : « J’adorerais jouer 48 minutes tout le temps »

Guerriers de l’état d’or traverse son meilleur moment dans le NBA depuis très longtemps. Après deux autres saisons complètement à la dérive, la franchise de San Francisco termine un brillant début de saison régulière 2021/22.

L’équipe de Steve Kerr, après huit matchs disputés, détient le meilleur bilan des 30 franchises de la NBA : 7-1 (après la défaite des Utah Jazz ce matin face au Miami Heat, restant 7-2). Stephen Curry, leader de l’équipe, est l’une des principales causes de ce grand moment qui se vit dans Golden State Warriors.

Dans ses dernières déclarations, recueillies par Yahoo! Du sport, la star de GSW le dit très clairement. Curry se réjouit de la forme de l’ensemble de l’équipe, qui est sans doute déjà l’un des prétendants à la conquête du ring de la Conférence Ouest.

« Nous gagnons des matchs, c’est la chose importante et pourquoi je suis si heureux. Même s’il est encore tôt », a déclaré Stephen Curry. « J’aimerais pouvoir jouer les 48 minutes de chaque match, pour le moment je m’en sens capable. Cependant, nous pouvons encore faire mieux. Nous avons encore des choses à régler, et au fur et à mesure que la saison avance, nous le ferons. »

Et ça pourrait être mieux

Au-delà des Golden State Warriors 7-1 et des grandes sensations collectives, Curry n’offre même pas 100% de son niveau. Il affiche en moyenne 25,8 points, 7,0 rebonds et 6,8 passes décisives par match. Avec sa version 60%, l’équipe est la meilleure de la NBA. Quand il atteindra 100%, redeviendront-ils les Warriors imparables qui ont dominé la NBA pendant cinq ans ?

7-1. @Verizon || Rembobiner le jeu pic.twitter.com/ty64UrgkQb – Golden State Warriors (@warriors) 6 novembre 2021