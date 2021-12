Stephen Curry, le grand triple roi

Wardell Stephen Curry II il était déjà le meilleur tireur de l’histoire avant ce match au Madison Square Garden, dans la Mecque du basket, à Manhattan. Il était déjà le père de la révolution qui a transformé la NBA (et plus encore, tout son sport : le basket-ball) au cours de la dernière décennie. Mais Désormais, il est aussi le joueur qui a marqué le plus de triplés de l’histoire de la NBA.. Comme s’il était scénarisé, Curry attendait Madison, la Mecque. À l’une des plus grandes caisses de résonance médiatiques du monde du sport. Et là, en l’an 75 de la Ligue, au cœur de Manhattan et face aux anciens Knicks, il est devenu le joueur avec le plus de triplés marqués après avoir dépassé les 2 973 de Ray Allen, dont le règne a duré une décennie : il a avancé en février de 2011, pas moins qu’un Celtics-lakers, Reggie Miller.

Il est arrivé avec un seul de moins (2 972) à la piste sur laquelle Steph est devenu Steph : c’était le 27 février 2013, alors qu’il n’était pas encore la supernova qui arrivait désormais et qu’il était plus connu pour son talent dilué entre cheville permanente blessures. À Madison Curry, il a marqué 54 points et 11 triples avec 11/13. Il avait 24 ans et 350 jours. De là à ce 14 décembre 2021, avec 33 ans et 275 jours. Entre les deux matchs, il y a eu très peu de problèmes de cheville et de nombreux triplés. Jusqu’à devancer tout le monde, le tout premier. Et il y a eu, bien sûr, un morceau dans l’histoire du basket-ball : trois anneaux, deux MVP (dont le premier à l’unanimité), sept All Stars, deux titres NBA Top Scorer…

Stephen Curry, fils de Dell Curry, un autre tireur de renom, a quitté le Madison précipitamment et En moins de cinq minutes, il avait réalisé les deux triplés dont il avait besoin. Le record était déjà là. Il a d’abord frappé un tir frontal après une feinte puis, après un raté, il a marqué après avoir reçu une passe décisive d’Andrew Wiggins, libérant le ballon très rapidement, comme s’il brûlait. Par derrière, alors que cette chaloupe volait, son triple 2.974, c’était déjà Ray Allen, qui a traversé la piste pour le serrer dans ses bras. Et Reggie Miller, qui faisait partie du contingent de la télévision TNT et les a enregistrés avec son mobile. Les trois réunis, un podium mythique réuni à Madison, la mère de toutes les étapes. Pure mystique, pure NBA.

Les chiffres sont écrasants : Ray Allen a marqué ses 2 973 3 points en 1 300 matchs et plus de 46 000 minutes sur le terrain. En aucune saison depuis près de deux décennies, il n’a raté plus de 40 matchs. Il a obtenu en moyenne 2,3 points et 5,7 emplacements par nuit avec une précision de 40 %. Et son plafond de la saison était de 269. Miller, le tueur que Madison détestait tant, a marqué 2 560 en 1 304 matchs. Moyenne de 1,8 / 4,7 et 39,5% correcte. Derrière eux deux, James Harden (2 509 en 903 matchs) et Kyle Korver (2 450 en 1 326). Curry a atteint le record de 789 matchs, 511 de moins qu’Allen. Dans ses moyennes extraterrestres des cinq dernières années (4,4 par nuit), il pourrait atteindre 1 300 matchs Allen avec plus de 5 200 triples. Dans toute sa carrière, Curry marque 3,8 des 8,7 qu’il tire à chaque match. Sa moyenne est supérieure à 43%, il n’est resté en dessous de 40 qu’au cours des cinq matchs qu’il a joués en 2019-2020 et est en route pour sa quatrième saison au-dessus des triples par nuit. Il est maintenant à 5,4, juste devant son record particulier (5,3 la saison dernière). Il est aussi le seul (402) à avoir marqué plus de 400 triplés en saison régulière.

Curry, parce que ces enregistrements officiels ne prennent que les données de la phase régulière, Il détient également le record absolu si des séries éliminatoires sont ajoutées, où il a marqué 470 triples. Il ne lui reste plus qu’un dernier niveau, un tour final : tous les 14 dans un match de son coéquipier Klay Thompson, sûrement le deuxième meilleur tireur de tous les temps. Curry est allé 13 fois, 12 fois et 11 fois dix fois. Quand il a marqué ces 11 à Madison, en fait, le record était de 12 (Kobe Bryant et Donyell Marshall). Celui-là, le 14, tombera aussi, sûrement, vaincu par un joueur impossible, qui fait des choses qui dépassent ce que personne n’avait même imaginé avant lui. Wardell Stephen Curry II. Le joueur avec le plus de triples de l’histoire, le meilleur tireur de tous les temps.