Stephen Curry, meilleur tireur de l’histoire du basket-ball des statistiques de la NBA

Il n’y a aucun doute, pas maintenant ou il y a quelques heures, jours, mois ou même années. Stephen Curry il est le meilleur tireur de l’histoire de la ligue, ceci étant quelque chose de purement objectif. Il y a plusieurs Statistiques NBA dans laquelle on peut s’appuyer pour étayer une affirmation qui mérite d’être décortiquée et valorisée comme elle le mérite car cela peut prendre beaucoup de temps avant que l’on puisse assister à un phénomène de cette ampleur dans le basket mondial. La supériorité de la star de Guerriers de l’état d’or C’est insultant et non seulement il l’a démontré avec des records individuels, mais aussi en étant un pilier de base de l’une des meilleures sagas gagnantes de l’histoire du sport, ce qui ne fait qu’augmenter sa légende.

Curry a dépassé Ray Allen avec 511 matchs en moins

C’est incroyable le simple fait qu’une légende comme Ray Allen ait été dépassée, mais si l’on pense que le compte peut monter de manière très remarquable, puisque Curry bat son plein et promet de continuer à se battre pour les anneaux pendant un certain temps, le le mérite est encore plus grand. Cependant, nous n’avons réussi à deviner la grandeur de ce qui a été fait que lorsque nous avons réalisé que Stephen avait besoin de 511 jeux de moins qu’Allen pour atteindre le record de 3 marqués.

Les trois de tous les temps : Ray Allen – 2 973 en 1 300 matchs

Steph Curry – 2 974 en 789 parties Si Steph maintient son rythme et joue le même nombre de matchs que Ray, il a une chance de briser 5 000 trois. pic.twitter.com/Bs5k6IYXDl – StatMuse (@statmuse) 15 décembre 2021

Tous les records de Stephen Curry depuis le triple

Meilleur triple buteur de l’histoire Plus grand nombre de triples marqués au cours d’une saison Plus grand nombre de triples marqués par match Leader dans les matchs avec 10 triples ou plus Joueur avec le plus de saisons menant les triples marqués Seul joueur de l’histoire qui a réussi en moyenne 5 triples par match au cours d’une saison

C’est impressionnant. C’étaient tous des mortels qui faisaient ce qu’ils pouvaient. Et puis Curry est arrivé. pic.twitter.com/8YnPwHaj2p – José (@jsaenzdetejada) 15 décembre 2021

Quel est le prochain défi de Stephen Curry en tant que tripleur ?

Tous les chiffres ronds sont éblouissants et Curry est très proche d’en réaliser un spectaculaire, puisqu’il devient le premier joueur à marquer 3 000 3 points dans sa carrière. Pour cela, il leur reste 23 et il n’est pas déraisonnable qu’il puisse terminer 2021 avec cet exploit puisqu’il reste 7 matchs pour les Warriors. Le rêve pourrait même être réalisé s’il parvenait à réaliser l’exploit le jour de Noël, chose pour laquelle il devra lancer de nombreux lancers lors des duels précédents pour arriver avec des options pour le match contre les Phoenix Suns le 25 décembre.

Prochain sur la liste de Steph : Devenez le premier joueur de l’histoire avec 3 000 trois. Il est à 23 trois de ça. pic.twitter.com/hhVRZWSw5Y – StatMuse (@statmuse) 15 décembre 2021