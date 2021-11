Stephen Curry n’arrête pas d’avoir peur : démonstration de folie contre les Clippers

victoire de Guerriers de l’état d’or au Staples Center avant Clippers de Los Angeles par 105-90. Encore un match, ceux de la Baie finissent par gagner grâce au fait qu’ils ne baissent pas le piston dans les 48 minutes de jeu. Superbe démonstration en attaque et en défense dans la seconde partie avec toutes les pièces fonctionnant parfaitement et avec le chef d’orchestre, Stephen Curry, déchaîné une nouvelle fois : 33 points (7 sur 13 en triple) et 6 passes décisives. 18 points pour Otto Porter sur le banc et 17 pour Jordan Poole. Énorme. Chez les Clippers, le meilleur était Paul George avec 30 points et 5 passes décisives.

