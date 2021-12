Stephen Curry, obsédé, à nouveau à court de record

Le compte à rebours pour surpasser Ray Allen prend une éternité pour Stephen Curry.

Au cours des 3 derniers matchs, il a tenté 46 triples et en a marqué 14 (30 % corrects). Contre les Blazers, il a marqué 6 sur 17, dans la défaite contre les Sixers 3 sur 14 et hier dans la victoire serrée de Guerriers de l’état d’or en vue de Indiana Pacers 5 sur 15. Il a lui-même reconnu que depuis qu’il est resté à 16 ans (il en a deux pour le moment), les choses sont devenues incontrôlables et que le record l’a affecté, lui et l’équipe. Maintenant, tout est dans votre main pour que vous l’obteniez lors du prochain match contre Knicks de New York au Madison Square Garden. Le cadre idéal pour dépasser Ray Allen et devenir le meilleur joueur à 3 points de l’histoire de la NBA.

La victoire contre les Pacers

Ainsi, hier, les Warriors ont battu les Pacers à domicile 102-100 dans un duel que les visiteurs ont rallié à la fin. Curry a réussi un triple important qui a mis ses deux buts à une minute et demie de la fin. Dans le jeu décisif, avec le duel à égalité et à quelques secondes du terme, Stephen Curry a raté un triple, mais Kevon Looney a pris le rebond et a frappé un panier improbable pour donner la victoire à son équipe. Curry était le meilleur avec 26 points et 6 passes décisives. Dramond Green et Andrew Wiggins ont marqué 15 points par tête et Looney est parti jusqu’à 14 heures.