Stephen Curry prend un petit coup à Damian Lillard (vidéo)

Stephen Curry et Damian Lillard sont deux des meilleurs gardiens de la NBA aujourd’hui. Ils sont les principaux moteurs de tout succès que connaissent les Golden State Warriors et les Portland Trail Blazers, et donc, inévitablement, ils sont souvent comparés.

Cette comparaison a conduit les deux joueurs à se tirer de temps en temps de petits tirs.

Jeudi, Curry s’est assis avec Frank Isola et Brian Scalabrine sur SiriusXM NBA Radio pour discuter d’un certain nombre de sujets.

Un en particulier s’est toutefois démarqué.

« J’étais vraiment fier de faire taire ça. » Stephen Curry raconte à @thefrankisola et @scalabrine ce que cela faisait de faire taire le “bruit” avec sa pièce la saison dernière Écoutez l’émission d’aperçu de la saison des Warriors ce soir à 19 h HE sur NBA Radio ! @warriors | @StephenCurry30 | @NBA pic.twitter.com/hikUTbIaPm – Radio SiriusXM NBA (@SiriusXMNBA) 30 septembre 2021

“Je veux dire, il y a eu un moment au début de l’année dernière, avant le match de Portland et le 62 [points], que j’entendais beaucoup de bruit et que j’entendais beaucoup parler de qui je n’étais pas et que nous allions être exposés et j’allais être exposé et tout ce genre de choses », a-t-il déclaré.

«Je suis vraiment fier de fermer tout cela. Mais c’est aussi la réalisation que lorsque vous êtes dans le combat chaque année, dans cette poursuite vers le sommet de la montagne et que vous essayez de gagner des championnats, je pourrais l’obtenir plus que d’autres simplement parce que je n’étais pas censé être ici .

«Mais je ne pense pas que vous obtiendrez jamais cet amour comme ça jusqu’à ce que tout soit dit et fait. Donc peu m’importe. Peu importe le récit. J’ai vraiment apprécié d’avoir joué extrêmement bien et j’ai rappelé à tout le monde de quoi j’étais capable. Et je porte cette confiance dans cette année.

Vous vous souviendrez que dans la période précédant cette explosion de 62 points, Lillard avait des choses intéressantes à dire sur Curry. Même l’entraîneur-chef Steve Kerr a pris note des commentaires. Donc, le fait que Curry puisse maintenant admettre qu’il a entendu le bruit est d’une honnêteté rafraîchissante.

Curry et Lillard ont tous deux de grandes saisons devant eux.

Golden State est actuellement à la recherche d’une éventuelle acquisition de Ben Simmons des Philadelphia 76ers – et Curry a été très honnête à propos de ses sentiments concernant le déménagement. Par toute mesure objective, cela transformerait immédiatement les Warriors en prétendant au titre.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/soa76PJdJ5 – Jeu 7 (@game7__) 30 septembre 2021

Lillard, quant à lui, a sa propre situation à gérer. Beaucoup de gens pensent qu’il sera membre des Boston Celtics d’ici Noël, mais si cela ne se concrétise pas, cela pourrait s’avérer une année difficile pour lui. Il a été très ouvert au sujet des efforts «échecs» des agences libres des Blazers, et cela n’exprime pas exactement une volonté de rester à Portland à long terme.

Il y a de bonnes raisons de penser que Curry et les Warriors sont en fait dans un bien meilleur endroit en ce moment que Lillard et les Blazers – c’est probablement pourquoi Curry a choisi maintenant de prendre position.

C’est une rivalité à surveiller. Si la fortune de Curry continue de s’améliorer tandis que celle de Lillard empire, ce n’est peut-être pas la dernière fois qu’il aborde ce sujet.

