Stephen Curry se souvient du moment où LeBron James est venu le voir jouer

Avant d’affronter James Lebron et Les Lakers de Los Angeles en pré-saison, Stephen Curry a partagé quelques mots de respect pour le quadruple champion NBA. La base de la Guerriers de l’état d’or Il a salué la capacité de James à prolonger son apogée et a déclaré qu’il « établissait la norme » en matière de longévité dans la ligue.

« Il a établi la norme pour cela », a déclaré Curry sur ESPN, ajoutant: « Rendons-le réel: qu’est-il, dans sa dix-huitième année? Neuf finales consécutives, toutes les choses qu’il a accomplies. Il a la vision de garder sa carrière. meilleur moment aussi longtemps que possible, en repensant à quoi il ressemble. »

« Pour moi, c’est une perspective étrange simplement parce que je me souviens encore de mes années d’université et qu’il atteignait son apogée dans la ligue. Et lors de ma deuxième année, au tournoi de la NCAA, il est venu à un match, puis il est venu à un match. dans ma troisième année. C’est hilarant. J’ai encore une chemise qu’il a signée en ’08 chez mes parents à Charlotte … « .

LeBron James à Stephen Curry après avoir raté le premier lancer franc hier soir : « Allez, rate le deuxième. Je ne t’ai jamais vu rater deux lancers francs d’affilée ! » Et Curry a répondu comme il sait le mieux pic.twitter.com/PXKqT6AJOo – Pasion Basket (@PasionBasketNBA) 9 octobre 2021

La surprise de LeBron et Curry

Curry et James ont sans aucun doute formé l’une des rivalités les plus excitantes de l’histoire de la ligue. Cependant, Curry a révélé que James faisait déjà partie de sa vie de basketteur avant même d’être sélectionné comme le choix n ° 7 au repêchage de la NBA 2009. Bien qu’il ait réussi à le battre trois fois au cours des quatre années consécutives qu’ils ont affrontées chacun. Lors de la finale de la NBA, Curry n’a pas pu s’empêcher d’admirer James.