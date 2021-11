Stephen Curry, statistiques NBA de sa grandeur cette saison

Il faudra beaucoup de temps avant que nous ne réalisions la véritable ampleur de Stephen Curry dans le monde du basket. L’étoile de la Guerriers de l’état d’or Non seulement il est le meilleur lanceur de l’histoire ou un élément fondamental de l’une des meilleures équipes jamais vues, mais il construit également un héritage spécial et chacun de ses matchs est une source d’intérêt et d’excitation pour toutes sortes de fans. . Les gens se lèvent de leur siège à chaque fois qu’ils assistent à l’une des actions extraterrestres d’un joueur unique, qui s’avère avoir de la corde depuis un moment et ambitionne de revivre les miels de la gloire. Ce qu’il fait en ce début de saison est sublime et il convient d’en revoir Statistiques NBA de le percevoir.

Score maximum dans les plus brefs délais

Dans un effort pour réguler ses efforts et s’assurer qu’il ne souffre pas de blessures graves, Steve Kerr s’efforce d’être dans le coup avec Stephen et de réguler ses minutes. Ce n’est pas un obstacle pour lui d’établir des performances surnaturelles avec d’énormes records de notation. Curry a réussi jusqu’à cinq fois au cours de sa carrière à mettre plus de 35 minutes en moins de 30 minutes de jeu, ce que personne n’a réalisé avec une telle récurrence depuis l’implantation du triple en 1980.

Seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir marqué plus de 9 triplés en plus de 10 matchs

Il est commode de lire lentement et de bien intérioriser ce que cela implique car c’est absolument incroyable. Il n’y a pas un seul joueur dans l’histoire de la ligue qui a marqué plus de 9 triplés dans une gamme de matchs entre 10 et 36. Nous disons cela parce que les fois où Stephen l’a fait sont, ni plus ni moins, que 37 . Insurmontable.

Leader absolu dans le +/- de la saison NBA 2021/22

Il y a des joueurs statistiquement très prolifiques dont l’influence sur l’équipe n’est pas aussi remarquablement positive que celle de Curry. Quand il va bien, non seulement il acquiert un flair personnel, mais il fait vibrer tous ses coéquipiers. Il détient actuellement un +198 cette saison, suivi de Luke Kennard et Derrick Rose, des hommes qui sortent du banc et amassent beaucoup moins de ballon et d’importance que Stephem.