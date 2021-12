Stephen Curry, triple record avec les Golden State Warriors

Gagner par inertie, gagner par habitude, gagner comme seul scénario possible. Guerriers de l’état d’or Il a atteint cette aura de solidité que seules les grandes équipes ont et qui leur permet d’accumuler les triomphes en toute circonstance. Peu importe le rival, l’accumulation de fatigue et même le niveau de jeu qui est déployé ; Au final, le talent et la coordination collective prévalent pour continuer à ajouter des triomphes et se pérenniser en haut du classement. Ils ont gagné par 104-94 à Portland Trail Blazers dans une grande rencontre collective, même si Stephen Curry Il était de retour en tête, leur permettant de suivre les Phoenix Suns dans le Far West.

Ce n’était pas le jeu le plus attrayant ou le plus abordable pour ceux de la Baie, qui ont dû faire suer de l’encre pour submerger certains Blazers qui n’avaient aucune de leurs deux étoiles. McCollum et Lillard sont le déclencheur de toutes les rumeurs avant un éventuel départ de l’un d’eux et changement de cap dans la franchise. Pendant que cela se produit, diverses conditions réduisent les performances des Oregoniens, qui semblent voués à lâcher prise et à signer une saison de reconstruction. Cela ne les a pas empêchés de vendre leur peau au prix fort contre des Warriors qui sont partis avec le frein à main et n’ont réussi à débloquer le match qu’au troisième quart-temps. Jordan poole (20 points), Andrew Wiggins (14) et Otto porter (15) ont été importants, ainsi que Kevon Looney, qui a joué plus que d’habitude et a obtenu 11 points.

Stephen Curry, 10 triplés de l’histoire

Mais le triomphe n’aurait pas été possible sans les intangibles de Draymond vert, qui a capté 10 rebonds et distribué 8 passes décisives, dont certaines pour que Stephen Curry continuez à profiter et à faire exploser tous les records imaginables. Il a l’opportunité de dépasser Ray Allen sur la liste des plus grands triplists de l’histoire, n’ayant placé que 9 des 2 973 que cette légende du basket-ball a marqué. Il faudra être très attentif lorsqu’il réalisera un exploit pour lequel il semble longtemps prédestiné. Pendant, Guerriers de l’état d’or continue de transmettre de magnifiques sensations et d’accumuler des mérites pour se qualifier pour le ring.