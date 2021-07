Stephen Dorff de Blade insulte la veuve noire “Garbage”, Marvel Movies ⋆ 10z viral

Dans une autre série de “Personne que nous ne voulons pas entendre parler de la façon dont ils détestent les films Marvel”, Stephen Dorff dit que Black Widow “ressemble à des ordures”. En tant que personne qui a vu le film, ce n’est pas le cas ! C’est facilement dans mon top 3 des films Marvel préférés ! Mais dans une récente interview avec The Independent, Dorff a exprimé qu’il ne voulait pas être dans un film comme Black Widow et qu’il se sentait “gêné” pour Scarlett Johansson.

Vous savez… Scarlett Johansson, l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood. D’accord, Dorff.

Je chasse toujours la bonne merde parce que je ne veux pas être dans Black Widow. Cela ressemble à des ordures pour moi. Cela ressemble à un mauvais jeu vidéo. J’ai honte pour ces gens. J’ai honte pour Scarlett ! Je suis sûr qu’elle a été payée cinq, sept millions de dollars, mais j’ai honte pour elle. Je ne veux pas être dans ces films. Je ne le fais vraiment pas. Je trouverai ce jeune réalisateur qui sera le prochain Kubrick et je jouerai pour lui à la place.

D’accord, mon frère, non seulement tu as été techniquement dans un film Marvel grâce à Blade, mais tu as aussi été dans un jeu vidéo (exprimant Jack Carver dans Far Cry Instincts), et donc tu te moques de Black Widow en particulier, une femme dirigée véhicule réalisé par une femme et co-écrit par une femme, vous fait passer pour un homme jaloux. Dorff a-t-il raison ? Non. Son argument est juste qu’il pense que Black Widow ressemble à des ordures.

Dorff est-il au courant de cette série ? Ça n’en a pas l’air ! Dorff a-t-il vu l’un de ces films ? Probablement pas! Mais se moquer des films Marvel ou du genre super-héros sont les nouvelles choses chaudes comme si nous étions tous à nouveau au lycée. Il existe de nombreux autres films si les films de super-héros ne sont pas votre truc. Ils ne gâchent pas les films. Il y a des réalisateurs qui essaient de créer un contenu incroyable, et les films indépendants sont parmi les meilleurs films du marché.

Et Dorff, qui a dit qu’il allait essayer d’attendre le prochain Kubrick, a également décidé de crier à quel point le contenu en streaming gâche tout, en particulier les Oscars. Vous savez, les plateformes de streaming qui donnent souvent aux créateurs de couleurs et aux conteurs marginalisés un espace pour créer leur travail d’une manière que les studios traditionnels ne sont pas.

Les Oscars de cette année ont été la chose la plus embarrassante que j’aie jamais vue. Mon entreprise est en train de devenir un grand jeu télévisé. Vous avez des acteurs qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Vous avez des cinéastes qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font. Nous sommes tous dans ces petites boîtes sur ces streamers. La télévision, le cinéma – c’est tout un gros clusterf ** k de contenu maintenant.

Donc, encore une fois, il attaque un moyen pour les créateurs marginalisés de créer leur contenu. Bien sûr, peut-être que Dorff voulait juste dire à quel point il n’aime pas la façon dont les films sont créés ou que nous avons beaucoup de contenu de super-héros en ce moment, mais il a décidé de cibler un film principalement réalisé par et mettant en vedette des femmes, puis attaqué les services de streaming, qui offrent une plate-forme aux créateurs marginalisés. C’est un regard horrible de la part de Dorff.

Vous n’êtes pas obligé d’aimer les films de super-héros. C’est bon; ils ne sont pas pour tout le monde, mais je suis vraiment épuisé d’avoir à écouter ces acteurs des années 90 crier à propos de films parce qu’on ne leur a pas encore demandé de faire partie de l’univers cinématographique Marvel. Peu m’importe si Stephen Dorff aime Black Widow, mais ses mots inspirent alors les fanboys grossiers et en colère sur Internet à crier « VOYEZ ? CE PRODUIT RUINE CES FRANCHISES” et maintient cette haine dans l’espace des fans en ligne.

Alors Stephen Dorff, je suis désolé que vous ne puissiez pas profiter de Black Widow, un film incroyable, mais ne vous sentez pas mal pour Scarlett Johansson. Je suis presque sûr qu’elle va bien. Après tout, elle vient d’être nominée pour deux Oscars la même saison.

(image : Marvel Entertainment)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]