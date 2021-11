Stephen Ehrlich dit que vendre des crypto-monnaies est une réaction instinctive | Invezz

Le fondateur et PDG de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, pense que le krach du marché des crypto-monnaies est une réaction instinctive à ce qui se passe sur le marché. Il a partagé ses sentiments sur la performance du marché lors d’une interview le 6 novembre, notant que la liquidation actuelle est un mouvement à court terme. Il a ajouté que les investisseurs sur la plate-forme Voyager ont vu des investisseurs continuer à acheter des crypto-monnaies malgré le marché baissier.

Dans l’interview, Ehrlich a déclaré que les investisseurs de Voyager Digital ont acheté des creux dans des actifs numériques tels que Cardano (ADA / USD), Decentraland (MANA / USD), le jeton de la plate-forme Voyager, Solana (SOL / USD), Avalanche (AVAX / USD), également . comme les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD). Expliquant pourquoi les investisseurs injectaient de l’argent dans ces devises malgré le krach d’hier, Ehrlich a déclaré qu’il s’agissait de plates-formes solides à long terme.

Encourageant les gens à acheter des crypto-monnaies, il a déclaré que le ralentissement actuel offre une opportunité d’investir dans les principales devises. Ehrlich a ajouté que l’espace crypto a beaucoup d’influence, en particulier parmi les investisseurs institutionnels. Cependant, les investisseurs de détail achètent de plus en plus de BTC et d’autres crypto-monnaies sans effet de levier.

Selon lui, ces investissements entraîneront un rebond du marché des crypto-monnaies comme il l’a fait il y a six semaines après un effondrement causé par l’interdiction des crypto-monnaies en Chine. Cependant, il pense que l’espace crypto pourrait mettre un peu plus de temps à réapparaître.

L’adoption de la crypto est en augmentation

Bien qu’il existe depuis plus d’une décennie, Ehrlich a déclaré que le marché de la cryptographie était toujours volatil et tentait de s’établir. Comme d’autres défenseurs de la crypto, il pense qu’une croissance supplémentaire aidera l’espace crypto à perdre sa volatilité.

Le fondateur de Voyager Digital a ajouté que l’espace crypto serait davantage adopté pendant la période des fêtes et que les gens en discuteront lors des dîners de Thanksgiving.

Ehrlich a également commenté les progrès de la carte de débit Voyager, affirmant que Voyager Digital a eu des quantités massives d’abonnements et que la société est presque prête à lancer la carte. Il a indiqué que la carte est actuellement en phase de pré-enregistrement et que plus de 20% des clients de l’entreprise se sont déjà inscrits.

En plus de cela, il a révélé que Voyager Digital a acquis la société de paiement basée en Europe Coinify, qui a connu beaucoup d’activité la semaine dernière alors que les gens se préparent à acheter des produits via crypto avant les vacances.

Bien qu’il admette que la carte de débit Voyager simplifiera les dépenses en crypto-monnaies, Ehrlich a noté que les gens utilisent actuellement beaucoup les rails de paiement de l’entreprise.

L’interview d’Ehrlich est intervenue après que BTC a perdu environ 7% de sa valeur hier et s’est échangé à un plus bas de 53 569,76 $ (40 149,72 £). Au moment de la rédaction, la pièce a récupéré une partie de ces pertes et se négocie à 54 679,32 $ (40 981,31 £).

