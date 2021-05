Stephen Fry résume avec brio l’importance de la monarchie – «Les pays les plus heureux du monde» | Royal | Nouvelles

L’acteur, écrivain et présentateur britannique bien-aimé est apparu sur le podcast Jordan B Peterson. M. Fry et M. Peterson, un psychologue de renommée mondiale, ont discuté d’une variété de sujets, y compris la politique – et ont même abordé le rôle de la monarchie.

M. Fry a déclaré que bon nombre des pays les plus heureux du monde «se trouvent être des monarchies constitutionnelles».

Révélant ses propres convictions, il a admis que la famille royale «à première vue est bien sûr absurde», mais a poursuivi en expliquant comment elle pouvait jouer un rôle clé dans la société.

L’auteur a évoqué l’audience hebdomadaire de la reine avec le premier ministre et a suggéré que les États-Unis pourraient bénéficier d’un monarque.

Il a expliqué comment ses pensées découlaient de sa croyance en «la cérémonie, le rituel et le symbolisme».

M. Fry a déclaré au podcast: «Je regarde l’Amérique et je pense que si seulement Donald Trump et maintenant Biden, si chaque semaine ils devaient monter la colline et entrer dans un manoir à Washington et qu’il y avait l’oncle Sam dans un chapeau haut de forme et rayé des pantalons.”

Il a expliqué comment «l’oncle Sam» pouvait être l’équivalent américain d’un monarque et l’a décrit comme «une incarnation vivante de leur nation».

M. Fry a ajouté: «Plus important qu’eux, c’est la clé.

“Il [uncle Sam] C’est l’Amérique, le président est un politicien de nuit voté pour moins de la moitié de la population et il doit s’incliner devant cette personnification de son pays chaque semaine.

«Et cette personnification, l’oncle Sam ne peut pas lui dire quoi faire, l’oncle Sam ne peut pas dire ‘adoptez cette loi et n’adoptez pas cette loi et libérez ces gens, donnez-leur un pardon’.

«Tout ce qu’il peut faire est de dire ‘dis-moi jeune gars ce que tu as fait cette semaine’ et il s’inclinera et dira ‘bien oncle Sam’.”

Il a ajouté comment l’oncle Sam pourrait répondre “oh vous pensez que c’est la bonne chose pour mon pays”.

M. Fry a conclu: “Eh bien, c’est ce qu’est une monarchie constitutionnelle et bien sûr c’est absurde, mais le fait que Churchill et Thatcher et tout le monde devaient s’incliner chaque semaine devant ce quelque chose.”

L’auteur a poursuivi en affirmant que «regarder empiriquement les pays les plus heureux du monde, c’est tout ce dont vous avez besoin et ce sont des monarchies constitutionnelles».

Il a énuméré la Norvège, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Japon parmi les endroits les plus «heureux» qui ont des monarchies.

M. Fry a ajouté: «Ils sont toujours là-haut sur la liste. Maintenant, il se peut que nous ne puissions pas trouver le lien de causalité entre la monarchie constitutionnelle, mais cela pourrait simplement être quelque chose à voir avec cela.