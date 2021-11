Stephen Fulton et Brandon Figueroa unifient les couronnes des super poids coq

Dario Pérez

L’unification des super poids coq chez le champion du monde WBO Stephen Fulton (19-0, 8 KO) et son homologue WBC, Brandon Figueroa (22-0-1, 17 KO), sera le match de fond de la soirée que PBC organise au Park Theatre de Las Vegas, États-Unis et qui peut être vu en direct en Espagne sur Télévision.

Fulton, favori des parieurs, arrive au combat en pleine maturité sportive à l’âge de 27 ans, après avoir battu confortablement le compliqué Angelo Leo et avec d’autres victoires prestigieuses derrière lui, comme celle remportée contre Isaac Avelar avant la limite.

C’est un boxeur avec un équilibre étonnant entre une attaque et une défense équilibrées, qui s’adapte de façon spectaculaire à ce qui est proposé par l’autre coin et qui sait mesurer le risque, ce qui l’a conduit en partie à ne pas avoir un pourcentage spectaculaire, bien qu’acceptable. de victoires avant la limite de son tonnage.

De son côté, Figueroa, plus punchy, plus explosif et plus frontal dans ses actions, tentera de trouver un combat avec beaucoup de coup et des échanges acharnés à la poursuite du KO. Son triomphe contre «Pantera» Nery, avec un coup dans la zone du diaphragme qui a blessé tous les spectateurs qui ont contemplé ce concours, nous donne une idée de tout le potentiel qu’il a dans ses poings. Sin embargo, si se llega a una distancia de más de dos tercios de lo convenido, es posible que sufra en el sentido de desesperarse buscando la mano ganadora y abra su guardia, propiciando que Fulton y su mayor habilidad para ganar asaltos salgan con la mano en haut.

De plus, la soirée comprend deux combats préliminaires très intéressants : Raeese Aleem (18-0, 12 KO) contre Eduardo Baez (20-1-2, 7 KO), également au poids super coq, et Gary Antonio Russell (18-0, 12 KO) contre Alexandro Santiago (24-2-5, 13 KO), à la limite de la catégorie immédiatement inférieure. Il s’agira de deux batailles américano-mexicaines de dix rounds chacune.

