Stephen Fulton Jr bat Brandon Figueroa dans un duel assez serré

Dans une unification des super poids coq WBC, WBO, Stephen Fulton (20-0, 8 KO) a dû subir beaucoup de tirs pour remporter une décision majoritaire en douze rounds contre Brandon Figueroa (22-1-1, 17 KO) dans une guerre. Les scores étaient de 114-114 pour l’égalité et de 116-112, 116-112 pour Fulton.

Les deux premiers tours étaient serrés avec Fulton décrochant les bons coups et Figueroa lançant beaucoup de coups. Il y avait beaucoup de participation de Fulton. Le troisième tour a été très serré avec les deux combattants échangeant beaucoup de coups de poing à proximité. Dans le quatrième, Figueroa creusait beaucoup de corps et repoussait Fulton. Fulton lançait des coups de poing précis à distance.

Le cinquième était un tour de Figueroa, qui a réussi à passer et à dépasser Fulton, qui était prêt et a tenu là. Le sixième a vu Fulton commencer fort, mais ensuite Figueroa a commencé à tirer des deux mains sur la tête et le corps. Il déchargeait la cuisine pour Fulton, qui a réussi à traverser la tempête.

Un septième très serré, les deux ayant eu leurs moments avec de nombreux coups échangés. Dans les huit, Fulton frappait beaucoup de coups précis alors que Figueroa entrait. Dans les derniers instants, Figueroa aurait pu appeler Fulton et commencer à décharger les coups.

Beaucoup de coups échangés en neuvième. Figueroa a atterri beaucoup au corps, avec Fulton souvent connecté à la tête. Le 10e était un bon tour pour Fulton au début, mais c’est Figueroa qui est devenu fort à la dernière minute, car il a peut-être encore une fois assommé Fulton et déchargé avec des tirs sur lui. Le onzième était meilleur pour Fulton, qui faisait une bonne boxe et des tirs précis sur un Figueroa entrant.

Au douzième et dernier tour, Figueroa était juste derrière Fulton, qui tenait et bougeait pendant qu’il boxait et atterrissait. Figueroa ne s’est pas découragé, car il a continué à avancer et à lancer beaucoup de coups de poing.