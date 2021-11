Stephen Fulton, nouveau champion unifié des super poids coq dans une bataille rapprochée contre Brandon Figueroa

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Photos : Ryan Hafey / Premier champion de boxe

PBC a organisé hier matin une soirée au Park Theatre de Las Vegas, aux États-Unis, avec comme vedette du spectacle un match entre deux champions du monde.

Le champion du monde WBO, Stephen Fulton (20-0, 8 KO) et celui de la WBC, Brandon Figueroa (22-1-1, 17 KO) ont unifié leurs couronnes dans un combat à haute action. Figueroa est sorti avec une poussée, peut-être excessive, pour essayer de vaincre Fulton le plus tôt possible; si c’était au premier tour, mieux qu’au second. Cela a conduit à une boxe quelque peu anxieuse de la part du Texan, avant laquelle Fulton a essayé d’exercer son contrôle avec le recul et le jab comme armes plus efficaces, sans abandonner la prise si nécessaire. Celui de Pennsylvanie n’a eu aucun problème à avoir les cordes derrière lui, ce qui n’est pas tout à fait recommandé contre un puncheur comme celui devant lui, comme cela a été montré au deuxième tour. Le concours, sans avoir trop de continuité en raison des interventions constantes d’un Russell Mora nécessaire, a eu l’émotion que tout pouvait arriver à un moment donné, en raison de l’assaut de Figueroa et des réponses énergiques du solide Fulton. C’était la ligne avec laquelle la moitié des douze prédictions partielles théoriques étaient atteintes, avec le sentiment que la punition s’accumulait des deux côtés et que la force et la capacité de résistance seraient décisives si elle se poursuivait avec cette intensité.

Fulton-Figueroa

Et ces facteurs ne sont pas apparus, du moins pas de manière décisive, dans cette deuxième partie du procès. L’intensité s’est poursuivie à très haute dose, et le choc des styles, bien sûr, s’est de plus en plus accentué. Figueroa, dur, incisif, poursuivant, cherchant à coincer Fulton et supposant qu’il prendrait aussi sa punition comme un péage; le champion WBO, pour sa part, s’est refermé sur les cordes, abusant de l’étreinte pour éviter le volume de frappe de son adversaire et montrant une meilleure technique de boxe lors des combats au centre du ring. Plus d’émotion que de fluidité, comme nous l’avons déjà souligné, dans un duel qui ne sera pas le combat de l’année, mais il comportait de nombreux ingrédients nécessaires à un affrontement d’unification ; parmi eux, l’émotion et l’incertitude de voir quel serait le verdict de certains juges qui devaient choisir entre enthousiasme et adresse. Ses cartes, le moment venu, ont été lues avec 114-114, 116-112 et 116-112 en faveur de Stephen Fulton, supposant une décision majoritaire que le public, majoritairement favorable au perdant, n’a pas accueillie. C’était très proche de nous, étant beaucoup plus d’accord avec le match nul qu’avec un huit à quatre en tours pour le nouveau champion unifié.

Les deux combats préliminaires du gala ont été disputés et appariés : Ra’eese Aleem (19-0, 12 KO) pourrait avec Eduardo Baez (20-2-2, 7 KO) dans un test difficile, également au poids super coq, et Gary Antonio Russell (19-0, 12 KO) battu Alexandro santiago (24-3-5, 13 KO), dans la catégorie poids coq, un résultat très controversé compte tenu des mérites de l’un et de l’autre sur le ring.