Stephen Kenny et la guerre civile dans le football irlandais

C’est à nouveau la même vieille histoire : un pas en avant et deux pas en arrière pour l’Irlande. N’ayant pas réussi à remporter un match de compétition en 12 tentatives, avec des opportunités comme des matches à domicile contre l’Azerbaïdjan et le Luxembourg, Stephen Kenny est toujours l’entraîneur de la République d’Irlande. Malgré des résultats choquants, il y a beaucoup à débattre pour savoir si Stephen Kenny est l’homme qu’il faut pour faire avancer le football irlandais.

La guerre civile du football irlandais voit la nation divisée sur Stephen Kenny

Jury toujours absent sur Kenny

Ce débat a provoqué une « guerre civile » dans la couverture médiatique de l’équipe d’Irlande. Des résultats embarrassants ont aiguisé les couteaux des fans désireux de voir Kenny démis de ses fonctions.

Certains sont désespérés de voir l’équipe irlandaise redevenir rapidement compétitive dans les groupes de qualification du tournoi.

Les autres désespèrent de s’en tenir à un plan à long terme que la « nouvelle » FAI espère pouvoir commencer à réparer les dommages causés au football irlandais par le régime précédent. Ayant apporté le succès à l’équipe d’Irlande des moins de 21 ans, passé par la Ligue d’Irlande et montré l’ambition d’intégrer de jeunes joueurs dans la configuration, personne n’est plus qualifié pour le faire que Stephen Kenny.

Après des évolutions plus encourageantes et des résultats plus décevants, où en est le football irlandais et pourquoi est-il si divisé ?

Des troubles profondément enracinés

Le manager de l’Irlande n’a plus de stars comme Roy Keane ou Damien Duff autour desquelles construire une équipe. De nombreux membres de l’équipe première d’Irlande jouent leur football dans la troisième division anglaise. Il y a eu une chute monumentale de la qualité des joueurs ces dernières années.

Cela est dû à l’horrible mauvaise gestion de la FAI sous John Delaney, qui a failli mettre l’organisation en faillite. Les structures du football irlandais sont faibles et cela s’est traduit au niveau de l’élite. L’Azerbaïdjan (classé 112e au monde) bénéficie désormais des fruits d’académies bien développées et financées dont l’Irlande ne peut que rêver.

L’Azerbaïdjan a une moyenne de 26 employés à temps plein par académie, l’Irlande en a 0. Allez comprendre. Tellement important que nous fassions bien les choses. pic.twitter.com/3RNVjM4Usn – Andrew Dempsey (@AndrewDempsey98) 4 septembre 2021

La Ligue d’Irlande n’a pas reçu d’investissements suffisants et le développement des perspectives de jeunes d’élite a été essentiellement sous-traité au Royaume-Uni. La mondialisation du football anglais et les modifications apportées aux règles d’immigration pour les footballeurs de l’académie après le Brexit signifient que cette méthode est totalement insoutenable.

La FAI a moins de talent, d’argent et de réputation pour attirer des gestionnaires de qualité. Neil Lennon est le favori pour le poste si Stephen Kenny est limogé. Robbie Keane, qui n’a que six semaines d’expérience en gestion dans la Super League indienne, était un autre candidat signalé.

Keane a été nommé pour aider Mick McCarthy à entraîner l’équipe irlandaise en 2018 dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 250 000 € par an. Il a perdu sa place parmi le staff technique lorsque Stephen Kenny a pris la relève mais continue de recevoir ce salaire de la FAI. L’organisation massivement endettée verse des salaires énormes à un entraîneur qui n’entraîne pas l’équipe, et il est l’un des favoris pour devenir le manager de l’équipe irlandaise.

Les problèmes sont profonds.

Combien de temps Stephen Kenny peut-il tenir sans gagner ?

Alors que Kenny a rencontré des difficultés incroyables avec des blessures, des problèmes de COVID-19 au sein de son équipe et de la malchance dans les matchs, les résultats ont été inacceptables.

Malgré tous les discours sur un football de plus en plus attrayant et des performances améliorées, l’Irlande a marqué 11 buts en 16 matches à l’époque Kenny. Shane Duffy est le seul joueur à avoir marqué dans plusieurs matchs au cours de cette période, et les coups de pied arrêtés semblent toujours être la plus grande menace de but en Irlande.

Le joueur de 49 ans a été critiqué pour ses décisions tactiques et ses mauvaises performances. Les voix respectées du football irlandais ne voient pas beaucoup de potentiel dans son mandat. Le classement mondial de l’Irlande et son classement dans les futurs groupes de qualification vont empirer à chaque résultat décevant.

“Si jamais une équipe sortait de prison, c’était l’Irlande ce soir. Nous avons été battus pendant 85 minutes. “La façon dont la Serbie n’a pas marqué d’autre est due à une mauvaise finition et à l’éclat de Bazunu.” Malgré une arrivée électrique à Lansdowne, Brian Kerr n’a pas été impressionné.#IRLSRB #COYBIG #WCQ pic.twitter.com/zukpE9fAkb – Virgin Media Sport (@VMSportIE) 7 septembre 2021

La plupart des téléspectateurs du football irlandais conviennent que la planification à long terme, le changement de style de jeu et le développement des jeunes que l’ancien patron de Dundalk essaie de mettre en œuvre sont nécessaires. De nombreux fans pensent qu’ils doivent gagner des matchs en cours de route. Si un autre manager peut exécuter la vision de la FAI et gagner des matchs de football, pourquoi ne pas remplacer le patron actuel ?

À quoi s’attend l’Irlande ?

Que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide en ce moment dépend de ce que vous attendez de l’équipe de la République d’Irlande. Un point de vue historique est que l’Irlande devrait être en mesure de terminer devant le Luxembourg dans un groupe de qualification pour la Coupe du monde. L’Irlande est en passe de terminer en dessous de la 96e équipe mondiale, ce qui justifie le changement de l’opinion de certains téléspectateurs.

D’autres ne s’attendent pas à ce que l’Irlande défie dans un groupe de qualification pour la Coupe du monde en ce moment – ils veulent une progression du jeu en Irlande et une stratégie pour s’améliorer. La patience dans le processus et Stephen Kenny est nécessaire pour cela.

Il y a des signes de progrès – de jeunes joueurs comme Gavin Bazunu, Andrew Omobamidele et Adam Idah semblent prometteurs. Les meilleures équipes internationales comme le Portugal et la Serbie ont eu du mal à démanteler l’Irlande comme beaucoup s’y attendaient. Une meilleure finition et une meilleure fortune auraient pu les voir en lice pour Qatar 2022.

Il y a des pousses vert clair, mais toujours pas de fleurs.

Le match nul 1-1 contre la Serbie ferme cette fenêtre internationale avec l’Irlande qui discute avec acharnement le débat sans fin sur Stephen Kenny, de la même manière qu’au début. Attendez-vous à plus de la même chose le mois prochain.

