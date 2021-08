Stephen King envisage d’écrire un livre sur le coronavirus – The News of Chihuahua – Entre les lignes

in

Stephen King a déclaré le 3 août dans son interview pour The View qu’il prévoyait d’écrire un livre sur le coronavirus.

L’écrivain américain, qui vient de publier son nouveau roman ‘Billy Summers’, a avoué qu’il avait dû déplacer les événements du livre en 2019, alors que les restrictions covid-19 n’avaient pas encore été introduites, pour le rendre plus réaliste.

Maintenant, King envisage d’écrire un livre sur le coronavirus. « Le prochain livre que je veux écrire traitera directement du coronavirus. Je veux le mettre en 2020 et voir comment cela va fonctionner en tant que roman. Ça va être compliqué », a-t-il affirmé.

En 2020, les utilisateurs de médias sociaux ont comparé le roman de Stephen King, « The Stand », qui traite d’une pandémie qui tue presque toute la population mondiale, et la pandémie de coronavirus. Cependant, l’écrivain a nié la similitude. “Non, le coronavirus n’est pas comme” The Stand “. Ce n’est pas aussi grave », a déclaré King sur son compte Twitter.

