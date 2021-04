Stephen King envoie un peu d’amour à Zac Efron and Company alors que le remake de Firestarter se prépare à commencer le tournage

Publié pour la première fois en 1980, Firestarter raconte l’histoire d’Andy et Charlie McGee, un père et sa fille forcés de fuir une agence gouvernementale connue sous le nom de The Shop. Tous deux possèdent des dons psychiques remarquables, car il est capable de «pousser» mentalement les gens à faire ce qu’il veut en changeant leur perception, et elle souffre de pyrokinésie (d’où le titre du livre). Craignant tous les deux le potentiel de leurs pouvoirs, et voulant également les exploiter, les tireurs de The Shop prennent la décision de faire appel à un psychopathe à la location nommé John Rainbird qui, à leur insu, a ses propres intentions pour le fille. Le roman a été précédemment adapté par le réalisateur Mark L. Lester en 1986, avec Drew Barrymore comme Charlie, David Keith comme Andy et George C. Scott comme Rainbird.