Stephen King fait des éloges et des faits amusants pour l’adaptation Chapelwaite d’Adrien Brody

“Jerusalem’s Lot” se déroule plus d’un siècle avant ce roman de vampire emblématique et se concentre en fait principalement sur une ville voisine du Maine appelée Preacher’s Corners. L’histoire est racontée à travers une série de lettres et raconte l’histoire du capitaine Charles Boone – un homme qui déménage à Preacher’s Corners après avoir hérité de la maison ancestrale de sa famille, un domaine appelé Chapelwaite, à la suite du décès de son ex-cousin. Lorsqu’il emménage pour la première fois, il est troublé par les événements qui se déroulent à l’intérieur de la maison, à commencer par un grattage interminable provenant de l’intérieur des murs, mais les choses empirent lorsque le protagoniste découvre une carte d’une petite ville désolée appelée Jerusalem’s Lot, ouvrant un horrible et Lovecraftian boîte de vers.