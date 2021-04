Quiconque peut dire qu’il a légitimement effrayé Stephen King obtient une étoile d’or dans mon livre, et il n’y a pas de meilleure preuve que le roi de l’horreur affichant cette admission en évidence sur les réseaux sociaux. Certes, il n’a regardé que le premier épisode de THEM au moment où il est allé sur Twitter, donc on ne sait pas ce qu’il va penser des neuf prochains épisodes, mais un bon début n’est jamais une mauvaise chose.