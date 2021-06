Stephen King révèle le film d’horreur qu’il n’a pas pu terminer – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Stephen King, l’un des écrivains d’horreur les plus pertinents de l’histoire et auteur d’œuvres aussi populaires que Carrie, The Shining or It, a avoué qu’il y avait un film du genre dans lequel il est un enseignant qui le terrifiait au-delà de ce qu’il était disposé à supporter.

L’auteur à succès s’est ouvert lors d’une interview pour la série documentaire History of Horror d’Eli Roth, dans laquelle le réalisateur de films tels que The Green Hell lui a demandé “Qu’est-ce qui vous fait peur ?”

“La première fois que j’ai vu The Blair Witch Project, j’ai été soigné à l’hôpital”, a expliqué Stephen King. “Mon fils me l’a apporté en VHS et m’a dit : ‘Tu dois voir ça.’ À mi-parcours, j’ai dit : « Enlevez ça, ça me donne un mauvais coup. » Le créateur de The Shining a été hospitalisé et soumis à une médication intense en 1999, après avoir été écrasé, ce qui justifie en partie le grand impact que le film a eu sur lui.

Sorti en 1999, The Blair Witch Project est l’un des films d’horreur les plus choquants de ces dernières décennies. Son style unique d’enregistrement à domicile, avec des images de caméra portable qui simulaient des images brutes trouvées dans un documentaire filmé par trois étudiants dans une forêt sur la prétendue légende d’une sorcière, a rendu ses scènes d’horreur très immersives et infiniment plus intenses que le genre habituel.

Un style unique qui a été imité par Paco Plaza et Jaume Balagueró dans les deux premiers volets de la saga zombie espagnole, Rec, ainsi que dans l’American Paranormal Activity. Avec ces ingrédients, et grâce à une campagne virale brillante et alors très originale qui a fait passer le mot qu’il s’agissait d’une histoire vraie et que les étudiants avaient disparu, c’est devenu un phénomène qui est allé au-delà des théâtres et qui Compte tenu de son 250 millions de dollars au box-office, il en a fait le film le plus rentable de l’histoire du cinéma.

En ce sens, King a souligné dans la réédition de son essai Danza Macabra pourquoi le film était si terrifiant. “La Blair Witch a une chose et c’est qu’elle a l’air vraiment vraie. Une autre chose qu’il a, c’est qu’il se sent putain de réel “, a souligné l’auteur avant d’ajouter que c’est pourquoi” c’est le pire cauchemar que j’ai jamais eu, dont l’un se réveille en toussant et en pleurant avec la certitude d’avoir été enterré vivant et puis il s’avère que le chat avait sauté sur le lit et s’était endormi sur votre poitrine. “

