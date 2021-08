Stephen King se joint aux messes appelant à ce que le spectacle soit sauvé

Stephen King a rejoint les hordes de fans sur les réseaux sociaux cette semaine, suppliant l’industrie de la télévision de sauver Manifest. Le drame de NBC a été annulé en juin, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être repris sous une autre forme – peut-être sur Netflix. Mardi, King a fait savoir aux fans qu’il espérait le meilleur avec eux.

King a tweeté le hashtag pour “Save Manifest” avec tant d’autres fans cette semaine. L’autre n’a pas éditorialisé ni expliqué son amour de l’émission plus loin, mais le simple fait de voir son nom à côté de la campagne a fait beaucoup de chemin. Manifest est un drame surnaturel qui tombe directement dans la timonerie de King, il est donc logique qu’il soit un fan. Pourtant, rien ne garantit que le spectacle sera de retour à ce stade.

#EnregistrerManifeste – Stephen King (@StephenKing) 3 août 2021

Manifest a été créé par Jeff Rake, qui a déclaré qu’il l’envisageait comme une série de six saisons. Il avait des fans inconditionnels à la télévision, mais pas assez pour lui donner les cotes dont il avait besoin pour survivre. Cependant, comme tant d’autres émissions, elle a trouvé une seconde vie sur Netflix.

Après l’ajout de Manifest au catalogue Netflix, il a battu d’autres superproductions estivales pour devenir l’un des meilleurs titres du service. Cela donnait l’impression que c’était un pick-up plausible pour Netflix, en particulier sur la base de l’histoire d’autres émissions sauvées comme Lucifer.

Ajoutant à la plausibilité, Rake a déclaré qu’il n’avait pas nécessairement besoin de six saisons pour terminer la série de manière satisfaisante. Manifest a traversé 3 saisons sur NBC, donc pour le terminer comme prévu, il faudrait passer à la saison 6. En juin, cependant, Rake a déclaré à Entertainment Weekly que ce n’était plus le seul moyen.

“Vingt jours après notre première sur Netflix, je me suis en quelque sorte éloigné du projet de trouver une maison pour les saisons 4, 5 et 6 de Manifest, même si j’ai toujours parlé de Manifest en six saisons. montrer », a expliqué Rake. “À l’époque, j’ai établi une feuille de route de six saisons pour NBC, et j’en suis à la moitié. J’avais des cliffhangers géants dans la finale de la saison 3, donc j’avais bien l’intention d’avoir trois saisons de plus pour ralentir le dos la moitié de l’histoire.”

“Je lis l’écriture sur le mur que nous ne trouverons peut-être pas de foyer pour trois saisons supplémentaires de la série, alors je suis passé au plan B : certaines plateformes financeraient un long métrage ou une finale de film, comme nous l’avons vu avec Timeless, Firefly , et Deadwood”, a-t-il poursuivi. “J’ai juste besoin d’un budget modeste pour raconter l’histoire. Personnellement, je suis en train d’esquisser comment consolider la moitié arrière de la série en une finale de deux heures beaucoup plus rationalisée et directe qui distillerait tout l’accrochage C’est là où je me sens. Il y a un énorme appétit pour les gens qui veulent savoir quelle est cette fin de l’histoire, ce qui est arrivé aux passagers, ce qui est finalement arrivé à cet avion. “

Les fans meurent d’envie de voir Rake concrétiser cette idée, et maintenant nous savons que King est parmi eux. Jusqu’à présent, ni NBC ni Netflix n’ont annoncé quoi que ce soit d’officiel.