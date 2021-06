Stephen King vient de regarder Fight Club pour la première fois, mais il a une très bonne raison pour laquelle

Il y a un certain nombre d’avantages à voir un bon film lors de sa première sortie. Tout d’abord, il y a généralement la possibilité de regarder dans une salle de cinéma, ce qui signifie que vous obtenez l’expérience du grand écran et un son excellent, mais il y a aussi le facteur Zeitgeist à garder à l’esprit : l’excitation de regarder un film que tout le monde regarde, créer un moment privilégié pour en discuter et l’analyser longuement. Au fil du temps, ces options et opportunités diminuent, ce qui peut à son tour diminuer la demande et le sentiment d’immédiateté.

C’est une ligne de pensée qui peut finalement expliquer pourquoi le célèbre auteur Stephen King n’a fini par regarder que très récemment le classique culte Fight Club du réalisateur David Fincher de 1999 … mais en plus de cela, il a aussi une très bonne raison de manquer le long métrage lors de sa première sortie en salles. Après tout, à ce moment-là, il était en train de se remettre d’un accident notoire, et, selon lui, il n’aurait pas pu s’en souvenir même s’il l’avait vu.