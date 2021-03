Stephen, l’album de famille d’Ayesha Curry avec 3 enfants: photos

Les Currys sont les plus mignons! Avec trois enfants à la maison, Stephen Curry et Ayesha Curry avoir une salle comble – et aimer partager des moments marquants avec leurs abonnés.

Le couple s’est marié en juillet 2011 et a fondé sa famille l’année suivante lorsque la fille aînée Riley est arrivée. Elle est devenue grande soeur en 2015 à la naissance de Ryan, suivie du petit frère Canon en 2018.

Depuis qu’ils sont devenus parents, le couple a été très surpris par «la quantité de choses» qu’ils peuvent accomplir chaque jour. «J’ai l’impression que j’aurais dû inventer quelque chose», a plaisanté Ayesha Parents magazine en 2016. «C’est aussi un événement pour nous faire sortir tous les quatre de la maison en même temps. Lorsque nous montons dans la voiture et que nous avons tout apporté et que tout le monde porte des chaussettes, c’est comme un rêve devenu réalité.

Le Assiette pleine L’auteur a continué à parler des compétences paternelles de son mari, en disant: «Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il n’est pas trop cool pour l’école. Il va se mettre à terre et jouer avec les filles. Il mettra des vêtements habillés s’il le faut, et il est très patient, ce que je ne suis pas. Nous nous équilibrons. »

Stephen a dit qu’il avait hâte d’emmener ses filles à l’école un jour et d’assister à leurs diplômes. «Tous ces petits points de contrôle vont être amusants, et il y aura des hauts et des bas en cours de route», s’est exclamé le basketteur professionnel à l’époque. «Voir nos enfants vivre ces expériences de vie sera incroyable.»

Tout en élevant leurs tout-petits, elle et l’athlète ne croient pas au «sucre».

«Peu importe le niveau de jeunesse des enfants, le face-à-face a été ce qui a fonctionné pour nous», a déclaré Ayesha. Soi magazine en juillet 2020. «J’ai l’impression que c’est ainsi que nous voyons le changement se produire – parce que les enfants sont notre avenir, et j’ai l’impression que si nous leur inculquons verbalement et physiquement le changement que nous souhaitons voir, c’est la meilleure façon de lancez-vous.

Le natif du Canada a poursuivi en disant qu’ils avaient emmené Riley à une manifestation soutenant le mouvement Black Lives Matter. «Nous avons estimé que la meilleure façon de tout lui expliquer était pour elle de le voir, de le comprendre et de l’entendre de première main», a déclaré l’auteur de Seasoned Life. «Elle l’a intériorisé, puis a pu nous poser les questions qu’elle souhaitait poser sans avoir envie de les poser.

Continuez à faire défiler pour voir leurs plus beaux clichés avec Riley, Ryan et Canon au fil des ans.