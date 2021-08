Stephen Lang explique pourquoi Don’t Breathe 2 avait le potentiel d’être une suite “riche” et satisfaisante

L’histoire suivante contient des spoilers très légers pour la suite à venir Don’t Breathe 2. Rien de spoil, mais quelques éléments de thème que vous ne voudrez peut-être pas savoir, alors procédez avec prudence, si vous le souhaitez.

Le genre d’horreur est spécialisé dans les suites. Zut, nous avons SIX films Paranormal Activity, avec un septième en route. C’est ridicule. De temps en temps, cependant, une suite d’horreur fait plus que simplement régurgiter ce qui a fonctionné dans son prédécesseur. Il sort des sentiers battus et élève le jeu d’une manière à laquelle le public ne s’attend pas. Don’t Breathe 2 est l’un de ces films d’horreur. La première moitié ressemble vaguement à l’intrigue de l’original, avec The Blind Man (Stephen Lang) face à des intrus qui ne devraient pas être chez lui. Mais ensuite, le film pivote et dans le clip de l’interview ci-dessus, Lang dit à CinemaBlend que c’est exactement pourquoi il a vu Don’t Breathe 2 comme une opportunité de fournir un suivi «riche» à un succès surprise.