Stephen Miller devrait être emprisonné ⋆ .

représentant Veronica Escobar (D-TX) a déclaré mercredi que Stephen Miller, qui était l’un des principaux collaborateurs de l’ancien président Donald Trump, devrait être emprisonné pour violations des droits humains.

Dans une interview pour le podcast Deconstructed de The Intercept, Escobar s’est attaqué à la politique d’immigration de l’administration Trump, en se concentrant spécifiquement sur la politique de séparation des enfants, que Miller a joué un rôle important dans la mise en œuvre.

«Je pense que Stephen Miller devrait être derrière les barreaux», a déclaré Escobar. «Je pense qu’il a commis des violations odieuses des droits de l’homme, et je pense que ceux qui l’entourent qui ont contribué à tracer cela devraient également être tenus pour responsables.»

Miller est souvent surnommé l’architecte de la politique de séparation familiale de Trump – une politique de tolérance zéro qui a finalement séparé plus de 5500 enfants de leur famille.

Escobar, qui siège au comité judiciaire de la Chambre, en plus du sous-comité du panel sur l’immigration, a critiqué les responsables de la mise en œuvre des politiques de Trump comme «parmi les personnes les plus répréhensibles et les plus abominables que notre génération ait jamais pu produire».

Bien que le comité d’Escobar enquête actuellement sur le dossier d’immigration de l’administration Trump, le représentant a reconnu à quel point il pourrait être difficile de tenir l’ex-président et ses collaborateurs responsables, ajoutant: « cela me tue que ces personnes pourraient potentiellement s’en aller et même potentiellement reconstruire leur réputation. «

