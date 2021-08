Stephen Miller et Donald Trump vomissent sur le Browning de l’Amérique 10z viral

Les États-Unis ont toujours fustigé les préjugés contre chaque vague d’immigrants de partout sauf du Royaume-Uni, « Aucun Irlandais n’a besoin de postuler », des immigrants juifs, italiens, japonais, ils ont tous pris leurs coups. Bien sûr, la xénophobie n’était rien comparée au racisme contre les Noirs américains. Mais cela ne veut pas dire que ce n’était pas grave. Mais maintenant, les personnes brunes constituent la plus grande vague d’immigration et certains ne la toléreront tout simplement pas.

L’analyste politique Bakari Sellers nous assure que cela ne se passe pas bien à Mar-a-Lago et pourrait être la principale raison pour laquelle les MAGA restent ensemble (c’était la principale raison pour laquelle elles ont été formées), et avoir perdu les élections signifie des changements. Médiaité :

Vendeurs Bakari : Aucun doute là-dessus. Je veux dire, tu regardes ça. Vous regardez Charlottesville et vous regardez ce qui s’est passé le 6 janvier. Ce que vous voyez maintenant, c’est le brunissement de l’Amérique faisant ressortir beaucoup des vraies couleurs de ce pays, que ce soit ou non la rhétorique antisémite que vous venez de jouer, que ce soit ou non le racisme ou la xénophobie.

Je veux dire, regardez ce panneau. C’est Bakari Sellers, Don Lemon et Ana Navarro.

En ce moment, Stephen Miller et Donald Trump sont à Mar-a-Lago et ils vomissent parce que ce n’est pas l’Amérique qu’ils veulent voir. Et donc, je vais jusqu’à dire que beaucoup de choses que nous voyons se passer politiquement, surtout quand il s’agit de droits de vote dans tout le pays ne sont pas à cause des élections de 2020.

C’est à cause de ce recensement et ce que nous savions, c’est qu’il n’y a pas d’anxiété économique. Les médias ont rendu un mauvais service en l’appelant ainsi. C’est l’anxiété culturelle. Il y a des gens qui se sentent remplacés. Ce n’est pas vrai, mais c’est ce qu’ils ressentent.

Les Américains blancs ne sont pas « remplacés », ils sont « rejoints », et ce n’est pas différent que lorsque les Irlandais, les Italiens, les Juifs, etc. ont migré vers les États-Unis, la seule différence est que les gens sont bruns, c’est un problème pour des gens comme Miller et Trump, assez pour les rendre malades.

REGARDEZ:

