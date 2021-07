Stephen Miller fustige l’essai d’opinion du New York Times qui plaide pour que les non-citoyens votent

L’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, a rejoint “Fox News Primetime” pour se prononcer sur un article d’opinion du New York Times affirmant que les citoyens non américains devraient avoir le droit de vote.

STEPHEN MILLER : L’article d’opinion du New York Times est extraordinairement révélateur pour l’état d’esprit de la gauche, c’est-à-dire qu’elle veut éroder et finalement effacer l’idée même de citoyenneté américaine. Voter n’est pas seulement un droit. C’est aussi une responsabilité. Il faut connaître l’histoire de notre pays, sa culture, sa langue, ses valeurs pour pouvoir prendre une décision éclairée en matière de vote. C’est pourquoi ce pays a un processus de naturalisation – un processus légal à suivre pour savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. L’une des choses que nous avons faites pendant l’administration Trump et qui a en fait été annulée par le président Biden, c’est que nous avons amélioré et amélioré le processus de naturalisation pour mettre davantage l’accent sur l’histoire et les valeurs américaines.

…

… qui est tout le but. Vous savez, lorsque Susan Rice, qui est actuellement à la tête du Domestic Policy Council (ce qui veut dire qu’elle est chargée de superviser l’immigration et la politique aux États-Unis) lorsqu’elle dit ce qu’elle a fait il y a quelques jours – que les rêveurs sont des Américains – elle engagé dans un mensonge délibéré et elle est engagée dans une attaque contre la langue anglaise. Les américains sont américains. Les citoyens sont des citoyens et les soi-disant rêveurs sont des immigrés illégaux, et quand nous privons les gens de ce pays de leur langue – de leur capacité à parler clairement – et de dire : non, si vous venez ici illégalement, vous n’êtes pas un citoyen. Vous n’êtes pas américain. Vous n’avez pas le droit de voter à nos élections. Vous n’avez pas le droit d’occuper des emplois américains. Ce ne sont pas des pensées controversées. Ce sont des idées fondamentales sur ce que signifie avoir et garder une nation.

