Stephen Pearcy aimerait toujours voir la programmation classique de Ratt se réunir une fois de plus

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de « Waste Some Time With Jason Green », Stephen Pearcy a encore une fois demandé s’il y avait une chance que les quatre membres survivants du classique RATT s’aligner – poire, bassiste Juan Croucier, guitariste Warren De Martini et batteur Bobby Blotzer — se réunir pour jouer des spectacles et éventuellement enregistrer de la nouvelle musique. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : » En ce moment, pour le prochain qui sait combien de temps, je doute [it]. Mais bon, j’ai ouvert la porte. je ne ferai pas le groupe RATT enregistrer un enregistrement [unless it’s with the original guys]. J’aimerais que tout le monde soit impliqué.

« Mais vous savez quoi ? Faisons un pas en arrière ici, les enfants », a-t-il poursuivi. « Tout d’abord, je l’ai dit il y a longtemps, et je ne sais pas si les gens comprennent cela ou pas, malheureusement, quand Robbin [Crosby, late RATT guitarist] n’était pas dans la scène et il traversait son voyage et puis il n’était même pas dans le groupe, c’était pour moi – je déteste le dire – la fin de cette époque. Pour nous faire traîner aussi longtemps — « Oh, un autre disque de platine » ; « Oh, un autre disque de platine » – c’est juste époustouflant. « Oh, tu dois faire une autre tournée de retrouvailles. » « Tu dois faire un disque. » Je veux dire, nous avons implosé il y a longtemps, mec.

« Mon point est que nous pouvons passer par les mouvements, » poire ajoutée. Nous pouvons avoir de grands guitaristes. Aucun manque de respect envers l’un de ces joueurs – nous avons eu des gars formidables, et c’est très bien – mais, pour moi, RATT n’est pas RATT sans pour autant Robbin. Et même l’argent ne me fera pas croire le contraire. Je préfère sortir et faire mon [solo] chose et descendre là-dessus. Mais y a-t-il une chance [of the original guys getting back together]? Eh bien, qui sait? Je veux dire, écoute, j’adorerais ça. Ce serait génial – un dernier rodéo – mais, écoute, mec, je ne reste pas assis à attendre qui que ce soit, numéro un. Et numéro deux, veux-tu vraiment présenter ce que tu as fait en 1984 37, [3]8 ans plus tard ? Nous avons de la chance d’être en vie. Mais le fait que nous le soyons, ce serait formidable. Et vous les gars là-bas, pas de manque de respect, mec – j’adore jouer nos chansons dès que je peux, mais j’ai d’autres poissons à fouetter. Si je ne peux pas descendre, tu es sûr que tu ne vas pas descendre. Mais on verra, mec… Ce n’est pas à moi de décider. Tout ce que je peux faire, c’est dire que la porte est ouverte. »

RATT n’a pas sorti de nouvelle musique depuis les années 2010 « Infestation » LP.

En février dernier, il a été rapporté par Metal Sludge que poire serait rejoint par Blotzer pour le tournage du concert virtuel avec son groupe solo les 26 et 27 février.

Les rumeurs de Blotzer jouer avec poire est de nouveau venu un mois après Stéphane confirmé à SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » qu’il était de nouveau en bons termes avec le batteur, qui dirigeait sa propre version de RATT pendant quelques années à partir de fin 2015 avant de se retrouver mêlé à une bataille juridique avec le chanteur, DeMartini et Croucier sur les droits sur le nom du groupe.

poire et Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (RASOIR) et Frankie Lindia.

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué plusieurs spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par le guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur « Infestation », et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.



